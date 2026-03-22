Museo Olarreaga Gallino abre visitas educativas en Salto

El Museo María Irene Olarreaga Gallino habilitó su agenda para visitas educativas. Escuelas y liceos podrán recorrer el Palacio Gallino y acercarse al patrimonio cultural.

La Coordinación de Cultura del Gobierno de Salto informó que ya se encuentra abierta la agenda de visitas en el Museo María Irene Olarreaga Gallino, dirigida a escuelas, liceos e instituciones interesadas en recorrer y conocer este espacio emblemático de la ciudad.

Desde el área se invita a los centros educativos a participar de una experiencia enriquecedora, donde el arte, la historia y el valor patrimonial se conjugan en el entorno único del Palacio Gallino. Cada sala propone un recorrido pensado para estimular la curiosidad, la imaginación y el aprendizaje.

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La iniciativa tiene como objetivo promover el acercamiento de estudiantes y comunidades educativas al patrimonio cultural local, generando instancias de encuentro, reflexión y disfrute en un ámbito especialmente diseñado para la formación y el intercambio.

Las instituciones interesadas pueden comunicarse con el museo para coordinar su visita a través del teléfono 473 39577.

El coordinador de Cultura, Pablo Bonet, destacó la importancia de este tipo de propuestas, que fortalecen el vínculo entre la comunidad y sus espacios culturales, y expresó su entusiasmo por recibir a los visitantes. “Será un placer recibirlos y compartir juntos esta experiencia cultural”, señaló.

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