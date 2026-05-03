Mundial de Canotaje en Hungría

Martin Gorriti a competir con los mejores del planeta

Hay competencias y hay escenarios que marcan un antes y un después en la carrera de un deportista. Lo que le tocará vivir a Martín Gorriti en la Copa del Mundo de canotaje en Szeged, Hungría, pertenece claramente a ese segundo grupo.

Szeged no es una sede más. Es uno de los epicentros históricos del canotaje mundial, un lugar donde habitualmente se reúnen los mejores del planeta y donde el margen de error prácticamente no existe. Allí, en la exigente distancia de 1000 metros —la prueba reina de este deporte—, Gorriti no solo competirá: se medirá directamente con la élite absoluta.

Y cuando se habla de élite, no es una forma de decir.

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Cada uno de sus rivales representa la cúspide del canotaje en su país y, en muchos casos, del mundo entero. El sudafricano llega con el respaldo de haber sido vicecampeón mundial y de haber competido en los Juegos Olímpicos de París, acumulando experiencia en los escenarios de mayor presión. El chileno, por su parte, domina el plano continental como campeón panamericano, consolidándose como una referencia en Sudamérica.

Desde Europa aparecen potencias históricas. El alemán, protagonista en los Juegos Olímpicos de París y campeón europeo, forma parte de una estructura que hace del alto rendimiento una costumbre. El local, el húngaro, representa casi la perfección dentro de este deporte: campeón mundial, dueño del récord del mundo en los 1000 metros, campeón olímpico en Tokio y medallista de bronce en París. Competir contra él en su casa eleva aún más la dificultad.

Y como si fuera poco, el checo completa este cuadro de gigantes con un palmarés que impone respeto: campeón mundial y campeón olímpico en París, otro atleta acostumbrado a ganar en los momentos más importantes.

En ese contexto, la presencia de Martín Gorriti adquiere un valor enorme. Porque no se trata solamente de estar, sino de animarse a competir en el máximo nivel, de remar contra los mejores del mundo en igualdad de condiciones, de meterse en una carrera donde cada palada exige precisión, potencia y una fortaleza mental extraordinaria.

Este tipo de competencias no solo miden tiempos. Miden carácter, preparación y ambición. Son instancias que forjan deportistas, que elevan el nivel y que dejan enseñanzas imposibles de replicar en otro ámbito.

Gorriti estará ahí, en una de las pistas más exigentes del planeta, enfrentando a campeones olímpicos, mundiales y continentales. Representando no solo su esfuerzo personal, sino también a todo un país que sigue creciendo en el canotaje.

Porque competir contra los mejores no es un detalle: es, en sí mismo, un logro. Y también una señal clara de que el camino recorrido va en la dirección correcta.

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