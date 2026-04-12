Multa sí, pero sin retener el auto como garantía: el cambio que viene en Salto

Proyecto en Salto elimina la retención del vehículo como garantía de pago de multas tras fallo de la Suprema Corte. Cambia el procedimiento sin flexibilizar sanciones.





Edil CORE

Lista 180

Desde hace años, muchos conductores y propietarios de vehículos en Salto atravesaron la situación de dar positivo en un control de espirometría, perder el auto y, al ir a la Intendencia a retirarlo, encontrarse con la exigencia de pagar la multa como única vía para recuperarlo. Ese requisito, que imponía el decreto 6650/2013, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.

Como presidente de la Comisión de Legislación y Reglamento de la Junta Departamental de Salto, y habiendo trabajado este tema con los demás integrantes de la misma desde mediados de 2025, les informamos que ya tenemos listo el proyecto que deroga la norma anterior y establece un nuevo procedimiento, más ajustado a derecho.

¿Qué es lo que cambia?, Lo fundamental, ya no se podrá condicionar la devolución del vehículo al pago de la multa. El propietario podrá retirar su vehículo presentando la documentación que acredite la propiedad, sin que nadie le exija abonar la sanción como condición previa. Las multas siguen existiendo, pero su cobro se hará por los cauces administrativos habituales, no reteniendo el vehículo como condición o garantía de pago. Esta nueva situación que regulamos no es algo extraño, todo lo contrario, es cómo funciona en todos los departamentos.

Este reclamo no es nuevo, viene de vecinos y ediles de legislaturas anteriores que señalaban esta problemática. Pero el principal impulso para modificar esta normativa vino de la Suprema Corte de Justicia, al declararla inconstitucional.

El nuevo decreto también unifica el procedimiento para casos de menores conduciendo, personas con licencia suspendida o bajo efectos de drogas. En todos ellos, el conductor quedará inhibido de seguir manejando y se le retirará la libreta, pero el vehículo podrá ser retirado por su dueño sin pago anticipado de la multa. Además, el producido de las sanciones seguirá destinándose íntegramente a planes de prevención y control del tránsito.

Aclaro, el proyecto aún no ha sido votado en el plenario, pero está pronto para su consideración, y tampoco estamos flexibilizando las penas para quienes conducen alcoholizados (la licencia se retira y la multa se paga), pero sí terminamos con una práctica que la Justicia declaró inconstitucional. Salto da un paso adelante en seguridad vial y en respeto a los derechos de los ciudadanos.

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