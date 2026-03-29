Mujeres Como Vos: capacitación y compromiso en el Quiroga

Sonia Benítez, integrante de la Asociación Civil Mujeres Como Vos detalla los nuevos talleres y los desafíos de la asociación. Se dictarán más de seis talleres que a futuro le permitirán a las personas que los tomen, no solo a realizar lo que les gusta sino que también la posibilidad de trabajar de ese oficio aprendido y sustentar sus hogares.

Desde su nacimiento en septiembre de 2002, la Asociación Civil Mujeres Como Vos ha sido un pilar fundamental para el barrio Horacio Quiroga. Lo que comenzó como un sueño de un grupo de vecinas preocupadas por la falta de oportunidades para los jóvenes y el ocio en las esquinas, hoy es una realidad consolidada que cuenta con personería jurídica desde 2006 y un salón propio construido «ladrillo a ladrillo».

Sonia Benítez, referente de la organización, recuerda con orgullo los cimientos de la institución: “No teníamos nada cuando empezamos a reunirnos. Hicimos todo con nuestras manos. Hoy tenemos un salón hermoso y grande que no solo usamos nosotras, sino que está abierto a la comunidad: desde la comisaría y las escuelas hasta las jornadas de castración de perros o reuniones de la comisión vecinal. Nuestra política es dar una mano siempre que se pueda”.

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Una oferta educativa para el emprendimiento

Para este 2026, la asociación ya definió su grilla de talleres, diseñados específicamente para brindar herramientas de salida laboral rápida. Las inscripciones se realizarán los días 6, 7 y 8 de abril, en el horario de 9:00 a 12:00 horas, en su sede de la calle Luciano Burdin 241 (ex Calle 9). Por informes se pueden comunicar al 099 825 226.

La propuesta incluye:

Panadería y Confitería: Clases de elaboración de pan, galletas y malteadas, productos de consumo diario que permiten emprender desde el hogar.

Comida Saludable (Sin Gluten): Dictado por la profesora Romina Gratone.

Repostería desde cero: A cargo de una exalumna de la asociación que hoy regresa como docente.

Costura: Dictado por Alejandra Araujo.

Crochet: A cargo de Albertina López.

Macramé: Una novedad para este año, impartida por Jessica Rodríguez.

Aunque en sus inicios los cursos eran gratuitos, la realidad económica actual obliga a la asociación a cobrar una cuota para cubrir los honorarios docentes y el mantenimiento edilicio. “De lo que cobran, los profesores dejan voluntariamente un pequeño porcentaje por alumno para pagar la luz, el agua y la limpieza. Es la única forma de sostenernos, además de los bingos y rifas que organizamos”, explica Benítez.

El golpe de la tarifa comercial

A pesar del empuje, la asociación enfrenta un obstáculo que pone en riesgo su operatividad: el elevado costo del servicio de agua potable. Según denuncia Benítez, OSE les ha asignado una tarifa comercial que asciende a los 10.000 pesos mensuales, una cifra impagable para una entidad sin fines de lucro.

“Necesitamos asesoría y ayuda de la Intendencia o de quien corresponda. No pedimos que nos regalen el agua, simplemente queremos volver a la tarifa residencial que teníamos hasta el año pasado. Lo nuestro no es un comercio, es un servicio al barrio”, enfatiza la representante. Debido a estos costos, este año se debió suspender el curso de manicuría, ya que la institución no pudo seguir costeando los materiales para las alumnas.

El valor de la superación

Más allá de los problemas logísticos, el corazón de Mujeres Como Vos sigue siendo el impacto social. Con un equipo de dieciocho integrantes, de las cuales cinco mantienen la actividad diaria a «full», la mayor satisfacción de Sonia es cruzarse con vecinas que hoy viven de lo que aprendieron en el salón.

“Muchas mujeres que estudiaron con nosotras hoy dicen con orgullo: ‘Yo estudié tal cosa y de esto vivo’. Esa es la meta: que se arrimen, que confíen y que sepan que, con conocimiento, se puede salir adelante”, concluye Benítez, invitando a todo el barrio a sumarse a este proyecto colectivo.

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