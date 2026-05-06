Mujer lesionada y niño herido en moto

Mediante llamado recibido, personal policial tomó conocimiento de un siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de calles Rivera y Larrañaga. En el lugar, se entrevistó a una mujer de 43 años, quien manifestó que circulaba en moto por calle Rivera en dirección Este y, al llegar a la intersección, colisionó contra la parte trasera de un automóvil conducido por otra mujer de 41 años, que se encontraba detenida aguardando el cambio de semáforo.

La conductora del birrodado fue asistida por una unidad de emergencia médica, que le diagnosticó “politraumatismos leves”, siendo dada de alta en el lugar. Tomó intervención la Brigada de Tránsito.



Por otra parte, personal policial concurrió a la intersección de calle Arenal Grande y avenida Manuel Oribe por otro siniestro de tránsito. En el lugar, un joven de iniciales L.F.R., de 22 años, conductor de una moto Yumbo Max, manifestó que circulaba por avenida Manuel Oribe al Oeste, llevando como acompañante a un menor de 5 años, de iniciales M.R.R. En determinado momento, el niño introdujo el pie en la rueda del birrodado, cayendo al pavimento y resultando lesionado.

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Acudió al lugar una unidad médica de CAM, donde el médico a cargo diagnosticó al menor “herida en pie”, siendo trasladado al Hospital Regional Salto para una mejor atención.

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