+Mujer 2026: ciclo de charlas para mujeres en Salto

El Centro Comercial e Industrial de Salto organiza +Mujer 2026, un ciclo gratuito de charlas del 16 al 18 de marzo sobre bienestar, innovación, autonomía femenina e inteligencia artificial.



+MUJER 2026: TRES JORNADAS DE CHARLAS SOBRE BIENESTAR, INNOVACIÓN Y AUTONOMÍA FEMENINA

El Centro Comercial e Industrial de Salto organiza un ciclo de encuentros gratuitos del 16 al 18 de marzo

- espacio publicitario -

El Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), con el apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) e INEFOP, pone en marcha la segunda edición de +Mujer, un ciclo de charlas pensado y diseñado especialmente para mujeres de la región.

Las actividades se desarrollarán durante tres noches consecutivas en la sede de la institución, ubicada en Artigas 652, a partir de las 19:00 horas, con entrada libre y gratuita, con inscripción previa en www.ccisalto.com.uy

Un programa con miradas diversas

La propuesta recorre distintas dimensiones del desarrollo femenino a través de voces expertas en cada área.

El lunes 16 de marzo, bajo el eje temático El Poder de la Mente y el Bienestar, la Dra. Ana Ernst y la Dra. Elena Alvareda ofrecerán una charla titulada «Una nueva mirada al termalismo en salud», mientras que la coach Marianela Cabrera abordará «Habitar el presente para conectar con mi bienestar».

El martes 17 de marzo, con foco en Bienestar e Innovación, Fabiana Calo Vázquez del MIEM presentará la Unidad de Desarrollo Social y de Género; Anabela Aldaz de la OMEU disertará sobre «Autonomía económica y el poder de la mujer»; y las especialistas Andrea Sgarbi y Miriam de Paoli brindarán una charla sobre menopausia basada en evidencia científica.

El miércoles 18 de marzo, la jornada de cierre sobre Innovación y Disrupción Digital contará con María Noel Fernández, quien planteará «Quedarte afuera también es una decisión (IA)», reflexionando sobre el rol de las mujeres ante la inteligencia artificial, y la psicóloga Claudia Grassi cerrará el ciclo con una charla sobre autoestima.

Sobre el evento

+Mujer se define como un evento de mujeres, para mujeres, con el propósito de generar un espacio de encuentro, formación y reflexión en torno a temas que impactan directamente en la vida cotidiana, profesional y personal de las mujeres salteñas.

Las tres jornadas son de acceso libre con inscripción previa. Para más información o recibir el link de inscripción , comunicarse con el Centro Comercial e Industrial de Salto o en www.ccisalto.com.uy

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/8rl0