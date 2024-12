MSP advierte sobre el dengue en verano: «Consultá sin demoras si tenés síntomas»

El Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzó una campaña para prevenir el dengue durante la temporada veraniega, instando a la población a tomar medidas contra el mosquito transmisor, Aedes aegypti.

Consultá sin demoras si tenés síntomas de dengue:

Fiebre

Dolor de cabeza y detrás de los ojos

Dolores musculares y/o articulares

Erupción en la piel

Llamado a la prevención

En un video difundido en sus redes sociales, el MSP recordó que este mosquito «vive entre nosotros, adentro y alrededor de nuestras casas». Allí se reproduce y, al picar, puede transmitir el dengue. Por ello, se recomienda prestar atención a los síntomas característicos, como:

Fiebre alta de hasta siete días.

Dolor de cabeza, especialmente detrás de los ojos.

Erupciones en la piel.

La ministra Karina Rando advirtió en octubre sobre la posibilidad de un «aumento significativo» de casos en los próximos meses, recordando que el verano pasado se detectaron casos autóctonos en Uruguay.

Evitar la proliferación del mosquito

El MSP enfatiza la importancia de eliminar los criaderos del mosquito, como agua estancada en recipientes, y reforzar las consultas médicas ante síntomas sospechosos.

Mitos y verdades para combatir al mosquito Aedes aegypti

¿Tiene sentido fumigar para prevenir el Aedes aegypti?

No, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es LIMPIAR, SACAR LOS CACHARROS Y ORDENAR.

La fumigación sólo sirve cuando hay mosquitos infectados, esto está demostrado. La fumigación es incorrecta para prevenir la presencia del mosquito.

Fumigar cuando no corresponde debería considerarse mala praxis.

Limpiar en invierno

En general, todos los años se empieza a hablar del dengue en diciembre y está mal, ya es tarde.

¿Por qué? El Aedes aegypti no está en invierno porque no hay plantas, no hay flores, no hay néctar. Lo único que queda de Aedes aegypti son huevos. Entonces, la prevención hay que hacerla en invierno porque en ese momento todos los huevos del mosquito que hay en la Ciudad están en los recipientes. Si yo en ese momento limpio, ordeno y saco lo cacharros, los mosquitos no se pueden escapar, los tengo ahí agarrados. Las hembras no van a poder poner los huevos más lejos. Por eso es el momento más efectivo para llevar adelante las acciones de prevención.

El arranque de la población que aparece en la primavera surge de los huevos que sobrevivieron en el invierno. Entonces, con una buena limpieza de todo lo que hay en la casa en invierno elimino los huevos y ya no van a prosperar durante la primavera siguiente.

Huevos repartidos

Los Aedes aegypti viven entre dos y tres semanas dependiendo de las condiciones ambientales. La hembra de AA pone, habitualmente, entre tres y diez huevos. El AA tiene una estrategia increíble, que consiste en repartir los huevos en distintas canastas. Y esa es la estrategia que hace que sea tan difícil su control.

Hay que eliminar todos los recipientes con agua porque repartió sus huevos por todos lados. Siempre hay algún lugar que no revisamos porque no nos damos cuenta y ese lugar puede ser, por ejemplo, una rejilla o un baño que no se usa y está el inodoro con agua, una canaleta, etc. Lo que hay que hacer es insistir en la búsqueda.

Apostar a la “manzana saludable”

Lo que ocurre, típicamente, es que hay criaderos dentro de la manzana. Entonces, cuando llega una persona infectada, esa persona infecta a los mosquitos del lugar que lo pican y esos mosquitos empiezan a infectar a la gente de la propia familia y a los vecinos. Se produce entonces un foco de transmisión, un brote local.

Y estos brotes están relacionados con una cuestión muy característica de cacharros tirados y olvidados en un jardín que son los típicos criaderos de Aedes aegypti. Este mosquito se aprovecha de lo que uno se olvida.

La solución de este problema requiere de un cambio profundo. Tenemos que empezar a pensar en “manzanas saludables”. Pero, para pensar en manzanas saludables, hay que reconstruir el tejido social. Debemos organizarnos entre los vecinos y descacharrar y limpiar todos a la vez.

El mosquino no discrimina clases sociales, en todas las casas puede reproducirse. Debemos siempre limpiar canaletas y resumideros; escurrir periódicamente platos de macetas; cambiar el agua de floreros y bebederos de mascotas; revisar que los objetos olvidados en el jardín como juguetes no tengan agua; eliminar objetos en desuso; dar vuelta baldes, botellas y otros recipientes que puedan contener agua; desmalezar jardines. Trabajando todos juntos, podemos erradicarlo.

Extracción de textos del Prof. Nicolás Schweigmann