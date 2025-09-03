- espacio publicitario -

Salto fortalece su compromiso con el Movimiento de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables

El intendente de Salto, Carlos Albisu, encabezó junto a autoridades departamentales y alcaldes de los seis municipios del departamento una reunión en el marco del Movimiento de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables, impulsado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

En el encuentro participaron además el encargado de los Servicios Generales de Salud e Higiene, Carlos Silva; el director de Descentralización, Daniel Galliazzi; y el director departamental de Salud, Luis Rodríguez.

Una plataforma para mejorar la calidad de vida

La iniciativa busca que ciudades y municipios apliquen políticas locales que atiendan los problemas de salud de manera integral y equitativa. Se trata de una plataforma regional de cooperación estratégica entre gobiernos locales e instituciones, que promueve el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida.

Salto, pionero en Uruguay

Un aspecto destacado es que Salto es el único departamento del país que participa en el movimiento con la totalidad de sus municipios. Además, solo otro municipio en Uruguay, perteneciente a Montevideo, integra esta red internacional.