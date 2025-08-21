Mountain Bike: Salteños cruzan el charco para correr la sexta fecha del MTB Fronteron

- espacio publicitario -



La 6ª fecha del Campeonato MTB Fronteron 2025 se correrá el domingo 24 de

agosto desde las 10 horas en la zona del Puerto Yerua, Concordia.

La carrera a su vez estará enmarcada dentro de la 3ª fecha del Circuito Amigos

del MTB de Concordia.

El certamen Fronteron recordemos se corre en tres países, Argentina, Brasil y

Uruguay, contando con bikers de toda la región, entre ellos varios salteños que

cruzaran el río Uruguay para ponerse a rueda de la emoción y la adrenalina.

Posiciones por categorías.



Así llegan las principales posiciones del Campeonato de Mountain Bike

Fronteron 2025 en cada una de las categorías:

Open Elite

Posición Nombre Puntos 1 Pablo López 47 2 Matías Cabrera 46 3 Ricardo Sabarroz 42 4 Valentín Barreto 41 5 Maximiliano Generali 38

Master A

Posición Nombre Puntos 1 Diego Salto 76 2 Mauricio Pintos 61 3 Matheus Da Rosa 53 4 Gonzalo Oviedo 43 5 Mauricio Teixeira 37

Master B

Posición Nombre Puntos 1 Elizandro Fernandes 74 2 Alexis Cuello 57 3 Alberto Duarte 30 3 Carlos Gutiérrez 30 3 Marcio Rossato 30

Master C

Posición Nombre Puntos 1 Dumas López 48 2 Pablo Fernández 46 2 Juan Balbuena 46 4 Daniel Bradull 41 5 Sebastián Diez 30

Master D

Posición Nombre Puntos 1 Luis Malarini 54 2 Luis Márquez 32 3 Edgardo Lequini 28 4 Luiz Da Silva 26 5 Brigido Rivero 23

Caballeros Promocionales -49

Posición Nombre Puntos 1 Martin Sobrera 63 2 Matías Alvez 41 3 Carlos Signiorelli 19 4 Werner Emerson 18 4 Juliano Soares 18

Caballeros Promocionales +50

Posición Nombre Puntos 1 Walter de los Santos 72 2 Fernando Martínez 45 3 Daniel Sosa 15 4 Luiz Sabarroz 12 4 Luiz Da Silva 12

Damas A

Posición Nombre Puntos 1 Viviana Melo 67 2 Florencia Umpierre 45 3 Lucía Presa 26 4 Ana Diez 15 4 Macarena Izmendi 15

Damas B

Posición Nombre Puntos 1 Paulina Morat 87 2 Lucía Sicilia 52 3 Analia Madeira 43 4 Natalia Pascutti 31 5 Daniela Jara 18

Damas C

Posición Nombre Puntos 1 Marta Gustavino 69 2 Dayci Alvez 55 3 Corina Custodio 18 3 Wilma Coelho 18 5 Isabelina Morales 15

Damas Elite

Posición Nombre Puntos 1 Syomara Facchin 33 2 Alejandra Segui 18 2 Mayra Morales 18 2 Mariana García 18 5 Jennifer Dorsch 15

Damas Promocionales

Posición Nombre Puntos 1 Samira Farias 18 1 Valentina Olivera 18 3 Alejandra Cabrera 15 4 Cyintia Cotino 12 5 Rafaela Calfani 10

Menores

Posición Nombre Puntos 1 Joao Da Cruz 36 2 Kauan López 30 3 Joao Melo 18 3 Gabriel Monzón 18 5 David Da Costa 15

Junior

Posición Nombre Puntos 1 Aron Benquet 36 2 Facundo Pérez 18 2 Martín Graviz 18 2 Benjamín Del Valle 18 5 Lorenzo Machado 15

E-Bike

Posición Nombre Puntos 1 Iván Xavier 74 2 Daniel Madeira 72 3 Ramón Lencina 36 4 Fernando Madeira 19 5 Gerard Capdevielle 15