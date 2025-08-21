back to top
Mountain Bike: Salteños cruzan el charco para correr la sexta fecha del MTB Fronteron

José Luis Toriani
La 6ª fecha del Campeonato MTB Fronteron 2025 se correrá el domingo 24 de
agosto desde las 10 horas en la zona del Puerto Yerua, Concordia.
La carrera a su vez estará enmarcada dentro de la 3ª fecha del Circuito Amigos
del MTB de Concordia.
El certamen Fronteron recordemos se corre en tres países, Argentina, Brasil y
Uruguay, contando con bikers de toda la región, entre ellos varios salteños que
cruzaran el río Uruguay para ponerse a rueda de la emoción y la adrenalina.
Posiciones por categorías.


Así llegan las principales posiciones del Campeonato de Mountain Bike
Fronteron 2025 en cada una de las categorías:

Open Elite

PosiciónNombrePuntos
1Pablo López47
2Matías Cabrera46
3Ricardo Sabarroz42
4Valentín Barreto41
5Maximiliano Generali38

Master A

PosiciónNombrePuntos
1Diego Salto76
2Mauricio Pintos61
3Matheus Da Rosa53
4Gonzalo Oviedo43
5Mauricio Teixeira37

Master B

PosiciónNombrePuntos
1Elizandro Fernandes74
2Alexis Cuello57
3Alberto Duarte30
3Carlos Gutiérrez30
3Marcio Rossato30

Master C

PosiciónNombrePuntos
1Dumas López48
2Pablo Fernández46
2Juan Balbuena46
4Daniel Bradull41
5Sebastián Diez30

Master D

PosiciónNombrePuntos
1Luis Malarini54
2Luis Márquez32
3Edgardo Lequini28
4Luiz Da Silva26
5Brigido Rivero23

Caballeros Promocionales -49

PosiciónNombrePuntos
1Martin Sobrera63
2Matías Alvez41
3Carlos Signiorelli19
4Werner Emerson18
4Juliano Soares18

Caballeros Promocionales +50

PosiciónNombrePuntos
1Walter de los Santos72
2Fernando Martínez45
3Daniel Sosa15
4Luiz Sabarroz12
4Luiz Da Silva12

Damas A

PosiciónNombrePuntos
1Viviana Melo67
2Florencia Umpierre45
3Lucía Presa26
4Ana Diez15
4Macarena Izmendi15

Damas B

PosiciónNombrePuntos
1Paulina Morat87
2Lucía Sicilia52
3Analia Madeira43
4Natalia Pascutti31
5Daniela Jara18

Damas C

PosiciónNombrePuntos
1Marta Gustavino69
2Dayci Alvez55
3Corina Custodio18
3Wilma Coelho18
5Isabelina Morales15

Damas Elite

PosiciónNombrePuntos
1Syomara Facchin33
2Alejandra Segui18
2Mayra Morales18
2Mariana García18
5Jennifer Dorsch15

Damas Promocionales

PosiciónNombrePuntos
1Samira Farias18
1Valentina Olivera18
3Alejandra Cabrera15
4Cyintia Cotino12
5Rafaela Calfani10

Menores

PosiciónNombrePuntos
1Joao Da Cruz36
2Kauan López30
3Joao Melo18
3Gabriel Monzón18
5David Da Costa15

Junior

PosiciónNombrePuntos
1Aron Benquet36
2Facundo Pérez18
2Martín Graviz18
2Benjamín Del Valle18
5Lorenzo Machado15

E-Bike

PosiciónNombrePuntos
1Iván Xavier74
2Daniel Madeira72
3Ramón Lencina36
4Fernando Madeira19
5Gerard Capdevielle15
