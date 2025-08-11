back to top
lunes, 11 de agosto de 2025
Mountain Bike; Puntajes: posiciones del Fronteron 2025 previo a Concordia

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2vvu


Así llegan las principales posiciones del Campeonato de Mountain Bike
Fronteron 2025 en cada una de las categorías previo a la sexta fecha que se
correrá en Concordia (Argentina) el próximo domingo 17 de agosto.
Con todos los números por categorías hasta el momento:

Open Elite

PosiciónNombrePuntos
1Pablo López47
2Matías Cabrera46
3Ricardo Sabarroz42
4Valentín Barreto41
5Maximiliano Generali38

Master A

PosiciónNombrePuntos
1Diego Salto76
2Mauricio Pintos61
3Matheus Da Rosa53
4Gonzalo Oviedo43
5Mauricio Teixeira37

Master B

PosiciónNombrePuntos
1Elizandro Fernandes74
2Alexis Cuello57
3Alberto Duarte30
4Carlos Gutiérrez30
5Marcio Rossato30

Master C

PosiciónNombrePuntos
1Dumas López48
2Pablo Fernández46
3Juan Balbuena46
4Daniel Bradull41
5Sebastián Diez30

Master D

PosiciónNombrePuntos
1Luis Malarini54
2Luis Márquez32
3Edgardo Lequini28
4Luiz Da Silva26
5Brigido Rivero23

Caballeros Promocionales – 49

PosiciónNombrePuntos
1Martin Sobrera63
2Matías Alvez41
3Carlos Signiorelli19
4Werner Emerson18
5Juliano Soares18

Caballeros Promocionales + 50

PosiciónNombrePuntos
1Walter de los Santos72
2Fernando Martínez45
3Daniel Sosa15
4Luiz Sabarroz12
5Luiz Da Silva12

Damas A

PosiciónNombrePuntos
1Viviana Melo67
2Florencia Umpierre45
3Lucia Presa26
4Ana Diez15
5Macarena Izmendi15

Damas B

PosiciónNombrePuntos
1Paulina Morat87
2Lucia Sicilia52
3Analia Madeira43
4Natalia Pascutti31
5Daniela Jara18

Damas C

PosiciónNombrePuntos
1Marta Gustavino69
2Dayci Alvez55
3Corina Custodio18
4Wilma Coelho18
5Isabelina Morales15

Damas Elite

PosiciónNombrePuntos
1Syomara Facchin33
2Alejandra Segui18
3Mayra Morales18
4Mariana García18
5Jennifer Dorsch15

Damas Promocionales

PosiciónNombrePuntos
1Samira Farias18
2Valentina Olivera18
3Alejandra Cabrera15
4Cyintia Cotino12
5Rafaela Calfani10

Menores

PosiciónNombrePuntos
1Joao Da Cruz36
2Kauan López30
3Joao Melo18
4Gabriel Monzón18
5David Da Costa15

Junior

PosiciónNombrePuntos
1Aron Benquet36
2Facundo Pérez18
3Martin Graviz18
4Benjamín Del Valle18
5Lorenzo Machado15

E-Bike

PosiciónNombrePuntos
1Ivan Xavier74
2Daniel Madeira72
3Ramón Lencina36
4Fernando Madeira19
5Gerard Capdevielle15

Fechas MTB Fronteron

FechaDíaLugar / Organizador
17 de agosto de 2025Concordia, Argentina – Amigos del MTB Concordia
14 de setiembre de 2025Desafío Piedra Pintada – Artigas
12 de octubre de 2025Dom Pedrito, Brasil – A Terra Vai Tremer
23 de noviembre de 2025Valle del Lunarejo – Tranqueras – Rivera

