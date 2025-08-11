Mountain Bike; Puntajes: posiciones del Fronteron 2025 previo a Concordia

- espacio publicitario -



Así llegan las principales posiciones del Campeonato de Mountain Bike

Fronteron 2025 en cada una de las categorías previo a la sexta fecha que se

correrá en Concordia (Argentina) el próximo domingo 17 de agosto.

Con todos los números por categorías hasta el momento:

Open Elite

Posición Nombre Puntos 1 Pablo López 47 2 Matías Cabrera 46 3 Ricardo Sabarroz 42 4 Valentín Barreto 41 5 Maximiliano Generali 38

Master A

Posición Nombre Puntos 1 Diego Salto 76 2 Mauricio Pintos 61 3 Matheus Da Rosa 53 4 Gonzalo Oviedo 43 5 Mauricio Teixeira 37

Master B

Posición Nombre Puntos 1 Elizandro Fernandes 74 2 Alexis Cuello 57 3 Alberto Duarte 30 4 Carlos Gutiérrez 30 5 Marcio Rossato 30

Master C

Posición Nombre Puntos 1 Dumas López 48 2 Pablo Fernández 46 3 Juan Balbuena 46 4 Daniel Bradull 41 5 Sebastián Diez 30

Master D

Posición Nombre Puntos 1 Luis Malarini 54 2 Luis Márquez 32 3 Edgardo Lequini 28 4 Luiz Da Silva 26 5 Brigido Rivero 23

Caballeros Promocionales – 49

Posición Nombre Puntos 1 Martin Sobrera 63 2 Matías Alvez 41 3 Carlos Signiorelli 19 4 Werner Emerson 18 5 Juliano Soares 18

Caballeros Promocionales + 50

Posición Nombre Puntos 1 Walter de los Santos 72 2 Fernando Martínez 45 3 Daniel Sosa 15 4 Luiz Sabarroz 12 5 Luiz Da Silva 12

Damas A

Posición Nombre Puntos 1 Viviana Melo 67 2 Florencia Umpierre 45 3 Lucia Presa 26 4 Ana Diez 15 5 Macarena Izmendi 15

Damas B

Posición Nombre Puntos 1 Paulina Morat 87 2 Lucia Sicilia 52 3 Analia Madeira 43 4 Natalia Pascutti 31 5 Daniela Jara 18

Damas C

Posición Nombre Puntos 1 Marta Gustavino 69 2 Dayci Alvez 55 3 Corina Custodio 18 4 Wilma Coelho 18 5 Isabelina Morales 15

Damas Elite

Posición Nombre Puntos 1 Syomara Facchin 33 2 Alejandra Segui 18 3 Mayra Morales 18 4 Mariana García 18 5 Jennifer Dorsch 15

Damas Promocionales

Posición Nombre Puntos 1 Samira Farias 18 2 Valentina Olivera 18 3 Alejandra Cabrera 15 4 Cyintia Cotino 12 5 Rafaela Calfani 10

Menores

Posición Nombre Puntos 1 Joao Da Cruz 36 2 Kauan López 30 3 Joao Melo 18 4 Gabriel Monzón 18 5 David Da Costa 15

Junior

Posición Nombre Puntos 1 Aron Benquet 36 2 Facundo Pérez 18 3 Martin Graviz 18 4 Benjamín Del Valle 18 5 Lorenzo Machado 15

E-Bike

Posición Nombre Puntos 1 Ivan Xavier 74 2 Daniel Madeira 72 3 Ramón Lencina 36 4 Fernando Madeira 19 5 Gerard Capdevielle 15

Fechas MTB Fronteron

Fecha Día Lugar / Organizador 6ª 17 de agosto de 2025 Concordia, Argentina – Amigos del MTB Concordia 7ª 14 de setiembre de 2025 Desafío Piedra Pintada – Artigas 8ª 12 de octubre de 2025 Dom Pedrito, Brasil – A Terra Vai Tremer 9ª 23 de noviembre de 2025 Valle del Lunarejo – Tranqueras – Rivera