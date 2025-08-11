Mountain Bike; Puntajes: posiciones del Fronteron 2025 previo a Concordia

Así llegan las principales posiciones del Campeonato de Mountain Bike Fronteron 2025 en cada una de las categorías previo a la sexta fecha que se correrá en Concordia (Argentina) el próximo domingo 17 de agosto. Con todos los números por categorías hasta el momento:
Open Elite
Posición Nombre Puntos 1 Pablo López 47 2 Matías Cabrera 46 3 Ricardo Sabarroz 42 4 Valentín Barreto 41 5 Maximiliano Generali 38
Master A
Posición Nombre Puntos 1 Diego Salto 76 2 Mauricio Pintos 61 3 Matheus Da Rosa 53 4 Gonzalo Oviedo 43 5 Mauricio Teixeira 37
Master B
Posición Nombre Puntos 1 Elizandro Fernandes 74 2 Alexis Cuello 57 3 Alberto Duarte 30 4 Carlos Gutiérrez 30 5 Marcio Rossato 30
Master C
Posición Nombre Puntos 1 Dumas López 48 2 Pablo Fernández 46 3 Juan Balbuena 46 4 Daniel Bradull 41 5 Sebastián Diez 30
Master D
Posición Nombre Puntos 1 Luis Malarini 54 2 Luis Márquez 32 3 Edgardo Lequini 28 4 Luiz Da Silva 26 5 Brigido Rivero 23
Caballeros Promocionales – 49
Posición Nombre Puntos 1 Martin Sobrera 63 2 Matías Alvez 41 3 Carlos Signiorelli 19 4 Werner Emerson 18 5 Juliano Soares 18
Caballeros Promocionales + 50
Posición Nombre Puntos 1 Walter de los Santos 72 2 Fernando Martínez 45 3 Daniel Sosa 15 4 Luiz Sabarroz 12 5 Luiz Da Silva 12
Damas A
Posición Nombre Puntos 1 Viviana Melo 67 2 Florencia Umpierre 45 3 Lucia Presa 26 4 Ana Diez 15 5 Macarena Izmendi 15
Damas B
Posición Nombre Puntos 1 Paulina Morat 87 2 Lucia Sicilia 52 3 Analia Madeira 43 4 Natalia Pascutti 31 5 Daniela Jara 18
Damas C
Posición Nombre Puntos 1 Marta Gustavino 69 2 Dayci Alvez 55 3 Corina Custodio 18 4 Wilma Coelho 18 5 Isabelina Morales 15
Damas Elite
Posición Nombre Puntos 1 Syomara Facchin 33 2 Alejandra Segui 18 3 Mayra Morales 18 4 Mariana García 18 5 Jennifer Dorsch 15
Damas Promocionales
Posición Nombre Puntos 1 Samira Farias 18 2 Valentina Olivera 18 3 Alejandra Cabrera 15 4 Cyintia Cotino 12 5 Rafaela Calfani 10
Menores
Posición Nombre Puntos 1 Joao Da Cruz 36 2 Kauan López 30 3 Joao Melo 18 4 Gabriel Monzón 18 5 David Da Costa 15
Junior
Posición Nombre Puntos 1 Aron Benquet 36 2 Facundo Pérez 18 3 Martin Graviz 18 4 Benjamín Del Valle 18 5 Lorenzo Machado 15
E-Bike
Posición Nombre Puntos 1 Ivan Xavier 74 2 Daniel Madeira 72 3 Ramón Lencina 36 4 Fernando Madeira 19 5 Gerard Capdevielle 15
Fechas MTB Fronteron
Fecha Día Lugar / Organizador 6ª 17 de agosto de 2025 Concordia, Argentina – Amigos del MTB Concordia 7ª 14 de setiembre de 2025 Desafío Piedra Pintada – Artigas 8ª 12 de octubre de 2025 Dom Pedrito, Brasil – A Terra Vai Tremer 9ª 23 de noviembre de 2025 Valle del Lunarejo – Tranqueras – Rivera
- espacio publicitario -