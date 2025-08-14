Mountain Bike: MTB Fronteron: las 6ª fecha será el 24 de agosto en Concordia

- espacio publicitario -



El Campeonato MTB Fronteron 2025 tendrá su sexta fecha el domingo 24 de

agosto desde las 10 horas en Puerto Yerua, Concordia, Entre Ríos.

La carrera a su vez estará enmarcada dentro de la 3ª fecha del Circuito Amigos

del MTB. El certamen Fronteron recordemos se corre en tres países, Argentina,

Brasil y Uruguay, contando con bikers de toda la región, entre ellos varios

salteños que viajaron a tierras brasileñas.

Con todas las fechas del MTB Fronteron 2025 que se restan:

6ª Fecha

24 de agosto en Concordia. – Amigos del MTB Concordia.

7ª Fecha

14 de setiembre. Desafío Piedra Pintada en Artigas.

8ª Fecha

12 de octubre – Dom Pedrito – A Terra Vai Tremer (Brasil)

9ª Fecha

23 de noviembre Valle del Lunarejo – Tranqueras – Rivera.

MTB: confirmaron fechas oficiales desde la FCU.

En las últimas horas se terminó de definir el calendario de fechas de MTB por

parre de la Federación Ciclista Uruguaya, se incluyeron fechas oficiales para el

presente año:

2025

14 Setiembre – Florida XCM (C.C. San Antonio)

19 Octubre – Santa Lucía XCM (C.C. Alas Rojas)

23 Noviembre – Rocha XCO (Fed. C. de Rocha).

2026:

14 Enero – Festival de Andresito en Flores XCM

12 Abril – Gregorio Aznarez XCM.

Daniel Aguiar ganó la 1ª fecha del MTB Colonia.

Con la organización de Valdense pedalea y coordinación general de Leonardo

Rozza, se disputó la primera fecha de Conociendo Colonia.

La antigua estación de trenes de AFE en la localidad de Cufré fue el punto de

concentración y punto de partida, de la segunda edición de la carrera por

etapas con más éxito del departamento.

Dos distancias para categorías competitivas (casi 50 Kms.) y promocionales

(35 Kms.) un recorrido ágil con terreno variado con caminos de balasto,

senderos de trillos, cruces de cañadas con barro y el pasaje por la histórica

cantera de granito.

Lucas Bianchi se quedó con el primer puesto en Elite, cruzando la meta

primero con 20 segundos de ventaja sobre Nahuel Dayuto. Fabricio Piñeyro

logra el tercer lugar a +6:19 del ganador de la categoría.

En master A ganó Hernán Gil, en Master B ganó Daniel Aguiar, quien fue a su

vez el vencedor en la General, en tanto que en Master C ganó Federico Guerra

y en Master D, el vencer fue Jorge Vidart.

Pasamos a las Damas, en la categoría A Natalia Curbelo, Ana Alvez fue la

ganadora en la B y en la C fue Daniela Cabrera la ganadora.