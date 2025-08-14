Mountain Bike: MTB Fronteron: las 6ª fecha será el 24 de agosto en Concordia

El Campeonato MTB Fronteron 2025 tendrá su sexta fecha el domingo 24 de
agosto desde las 10 horas en Puerto Yerua, Concordia, Entre Ríos.
La carrera a su vez estará enmarcada dentro de la 3ª fecha del Circuito Amigos
del MTB. El certamen Fronteron recordemos se corre en tres países, Argentina,
Brasil y Uruguay, contando con bikers de toda la región, entre ellos varios
salteños que viajaron a tierras brasileñas.
Con todas las fechas del MTB Fronteron 2025 que se restan:
6ª Fecha
24 de agosto en Concordia. – Amigos del MTB Concordia.
7ª Fecha
14 de setiembre. Desafío Piedra Pintada en Artigas.
8ª Fecha
12 de octubre – Dom Pedrito – A Terra Vai Tremer (Brasil)
9ª Fecha
23 de noviembre Valle del Lunarejo – Tranqueras – Rivera.
MTB: confirmaron fechas oficiales desde la FCU.
En las últimas horas se terminó de definir el calendario de fechas de MTB por
parre de la Federación Ciclista Uruguaya, se incluyeron fechas oficiales para el
presente año:
2025
14 Setiembre – Florida XCM (C.C. San Antonio)
19 Octubre – Santa Lucía XCM (C.C. Alas Rojas)
23 Noviembre – Rocha XCO (Fed. C. de Rocha).
2026:
14 Enero – Festival de Andresito en Flores XCM
12 Abril – Gregorio Aznarez XCM.
Daniel Aguiar ganó la 1ª fecha del MTB Colonia.
Con la organización de Valdense pedalea y coordinación general de Leonardo
Rozza, se disputó la primera fecha de Conociendo Colonia.
La antigua estación de trenes de AFE en la localidad de Cufré fue el punto de
concentración y punto de partida, de la segunda edición de la carrera por
etapas con más éxito del departamento.
Dos distancias para categorías competitivas (casi 50 Kms.) y promocionales
(35 Kms.) un recorrido ágil con terreno variado con caminos de balasto,
senderos de trillos, cruces de cañadas con barro y el pasaje por la histórica
cantera de granito.
Lucas Bianchi se quedó con el primer puesto en Elite, cruzando la meta
primero con 20 segundos de ventaja sobre Nahuel Dayuto. Fabricio Piñeyro
logra el tercer lugar a +6:19 del ganador de la categoría.
En master A ganó Hernán Gil, en Master B ganó Daniel Aguiar, quien fue a su
vez el vencedor en la General, en tanto que en Master C ganó Federico Guerra
y en Master D, el vencer fue Jorge Vidart.
Pasamos a las Damas, en la categoría A Natalia Curbelo, Ana Alvez fue la
ganadora en la B y en la C fue Daniela Cabrera la ganadora.