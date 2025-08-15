back to top
4.4 C
Salto
viernes, agosto 15, 2025
Motociclismo: Regional Centro de velocidad en tierra puso segunda en Durazno

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
1
Tiempo de lectura: 1 min.
Diario EL PUEBLO digital
La segunda fecha del Campeonato Regional Centro de motociclismo velocidad
en tierra se corrió el pasado fin de semana en el Parque de la Hispanidad de
Durazno. Repasemos los podios por categorías:

Segunda fecha – Campeonato Regional Centro de Motociclismo Velocidad en Tierra

📍 Parque de la Hispanidad – Durazno

Categoría1° Lugar2° Lugar3° Lugar4° Lugar5° Lugar
110cc Polleritas#3 Romin Aldao#83 Damián Mindiliz
125cc 4T Junior#45 Facundo Garmendia#7 Carlos Nieves#68 Gaspar Díaz#5 Lucas Andrade#314 Francesca Giachetto
125cc 4T Femenina#456 Patricia Varela#4 Lorena Laco#485 Génnesis Benítez#115 Melina Albernaz#85 Milagros Pimienta
125cc 4T Libre#89 Leandro Paraduja#64 Gusmán Rognone#25 Juan Manuel Linares#13 Guillermo Giurgi#12 Jorge Linares
150cc 4T#3 Joaquín Perini#425 Bruno Conde#2 Leandro Paraduja#69 Facundo Baltazar#456 Pablo Garrido
200cc 4T#34 Joaquín Perini#247 Gusmán Rognone#485 Sebastián Vieito#337 Carlos Zabala#23 Alexander Núñez
230cc 4T#34 Joaquín Perini#815 Guzmán García#247 Facundo Varela#214 Enzo Rivero#18 Álvaro Dornelles
Master A#730 Matías Barceló#313 Roberto Deccia#812 Diego Núñez#255 Leonardo Salmentón#627 Sebastián Barceló
Master B#41 José Luis Dornelles#6 Edgardo Frías#22 Jorge Lauga#314 Santiago Arrillaga
Vale Todo#730 Matías Barceló#27 Sebastián Vieito#199 Carlos Zabala#41 José Luis Dornelles#812 Diego Núñez
Especial F.I. 2018#3 Leandro Paraduja#10 Andrés Lafuente#69 Facundo Baltazar#52 Joaquín De Crecenzio#196 Víctor Martínez
OPEN F.I. 2018#87 Joaquín Piteira#394 Matías López#10 Andrés Lafuente#425 Nicolás Martínez#196 Víctor Martínez
