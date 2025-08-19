Motociclismo: Quinta fondo con la Velocidad en Tierra enMercedes

La jornada en Salto comenzó con varios procedimientos policiales: un motociclista resultó gravemente herido en un siniestro de tránsito, se produjeron detenciones por hurto y desórdenes, además de un ataque con piedras a un patrullero en la madrugada.
Salto registró múltiples hechos policiales: detenciones por desorden y hurto, móviles apedreados, siniestros de tránsito, incendios de un auto y una vivienda, además de un hombre herido de arma blanca. La Justicia también condenó a un salteño por reiterados hurtos.
Un hombre murió tras recibir un disparo en el pecho en barrio Salto Nuevo. El ataque, cometido por ocupantes de una moto, ocurrió a plena luz del día. La Policía investiga y hay otros hechos policiales registrados.
Falleció el 17 de agosto de 2025, a los 93 años de edad.
Su hija: Rosario Reynoso. Sus nietos: Florencia y Javier y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy a la hora 13:00 en Cementerio Central.
Falleció el 17 de agosto de 2025, a los 80 años de edad.
Su hija: Rita María. Sus nietos: Romina y Thiago. Su hermana: Karina. Sus sobrinos: Marcelo, Stefani, Melyna y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
La Junta de Salto aprobó recalificar 390 hectáreas al norte de la ciudad, habilitando proyectos de vivienda privada, cooperativas y planes sociales. La nueva normativa impone exigencias ambientales y urbanísticas, fomentando un crecimiento planificado y sostenible.
La Sociedad de Arquitectos del Uruguay en Salto abordará en una asamblea la aprobación del nuevo plan territorial sin acceso al texto final. Advierten falta de participación técnica y preocupación por la posible habilitación de barrios privados.
En el marco de una política de ordenamiento del tránsito urbano, la Intendencia de Salto definió mediante resolución la lista oficial de avenidas y calles con tránsito preferencial en la ciudad, que entró en vigencia el 1º de enero de 2023
La creciente preocupación por los siniestros de tránsito en esquinas semaforizadas de Salto ha llevado a que algunas prácticas habituales entre los conductores estén en el centro de la discusión. En diálogo con El Pueblo, el jefe del Cuerpo Inspectivo de la Intendencia, Miguel da Costa, fue consultado sobre una posible modificación en la secuencia de los semáforos, que permitiría que el paso de la luz roja a la verde sea precedido por la amarilla, como ocurre en ciudades cercanas como Concordia, Entre Ríos.
El pasado domingo 17 de agosto se corrió la quinta fecha del Campeonato Uruguayo de Velocidad en Tierra en la pista del Polideportivo de Mercedes, en el departamento de Soriano. A continuación, les dejamos los resultados de las 10 categorías que componen este certamen nacional.