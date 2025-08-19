back to top
Motociclismo: Quinta fondo con la Velocidad en Tierra enMercedes

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
12
Tiempo de lectura: 1 min.
El pasado domingo 17 de agosto se corrió la quinta fecha del Campeonato
Uruguayo de Velocidad en Tierra en la pista del Polideportivo de Mercedes, en
el departamento de Soriano.
A continuación, les dejamos los resultados de las 10 categorías que componen
este certamen nacional.

Resultados por categoría

Junior 50cc

PosiciónPiloto
29Valentino Filus
4Guzmán Balao
57Benjamín Dall´oglio
75Kamilo García
46Valentino Brun

65cc

PosiciónPiloto
7Fausto Mendy
185Lucas Milesi
20Jhon de Mello
199Lázaro del Longo
200Ángelo del Longo

85cc

PosiciónPiloto
2Lucas Pellejero
6Valentino Pirez
7Fausto Mendy
28Franchesco Rossotti
27Johann de Mello

Intermedia A

PosiciónPiloto
31Matías De Benedetti
3Francisco Besco
116Nicolás Rodríguez
52Joaquín De Crecenzio
69Facundo Baltazar

Intermedia B

PosiciónPiloto
97Julio César Piñeiro
3Gustavo Barbarov
116Omar Rostán
41Andrés Álvarez
639Mathías Boné

125cc 2T

PosiciónPiloto
27Cristian Pagues
197Bruno Berrutti
31Matías De Benedetti
246Mariano Sánchez
52Joaquín De Crecenzio

Master A

PosiciónPiloto
79Mariano Bonjour
117Nicolás Blanchet
172Diego Abalo
425Nicolás Martínez
97Julio César Piñeiro

Master B

PosiciónPiloto
44Álvaro Hackembruch
6Edgardo Frías
61Álvaro Grilli
73Pablo Bonjour

VT2

PosiciónPiloto
22Jhonatan Carbajal
152Miqueas Chambón
214Juan Brun
185Joaquín Hernández
84Joaquín Vigo

VT1

PosiciónPiloto
157Diego Berrutti
50Franco Grilli
10Miqueas Chambón
197Bruno Berrutti
4Franco Fornillo

