Misterio en primera fila: los liceos abren sus puertas al Tour de Leyendas

El terror, el misterio y la emoción vuelven a recorrer los liceos de Salto. Este jueves, a las 13:30 hs, el Liceo N.º 5 fue el escenario elegido para el puntapié inicial de una nueva temporada del Tour de leyendas, el espectáculo encabezado por Juan Vicente Román, que desde hace años cautiva a estudiantes con relatos que combinan lo sobrenatural, la memoria popular y el suspenso.

Con el respaldo de un equipo técnico que crea un clima envolvente y conmovedor, Román logra que el silencio de los jóvenes sea tan elocuente como el aplauso: “Para mí, el respeto no solo es el aplauso, son los silencios”, expresó. La gira, nacida del impulso personal y la pasión por contar historias, recorrerá este algunos liceos y promete, como siempre, dejar huella en cada visita.

En el día de ayer nos dirigimos al Liceo N.º 5, donde Juan Vicente Román comenzó una nueva temporada del Tour de leyendas en los institutos educativos de Salto.

«En este tipo de historias los aplausos son importantes porque uno alimenta un poco lo que cuenta, pero los silencios son lo más lindo, porque generan un estado de concentración brutal. Lo que sucede acá es asombroso, sobre todo con chicos que muchas veces uno piensa que están en una edad difícil, que son inquietos. Pero lo que pasa en cada lugar que visitamos es que los chicos reciben la propuesta de esta manera. Por eso siempre digo: el respeto para mí no solo es el aplauso, son los silencios.»

¿Cómo inicia la idea de comenzar con este Tour visitando los diferentes liceos?

Esto arranca así, es una cosa increíble, porque nos pasa con Guillermo Lockhart: él lo hace en Montevideo y yo lo hago en Salto. Él también recorre muchos lugares del interior. Partió de esta necesidad. Una vez dijimos con Guillermo: ‘Vamos a presentar este proyecto ante el MEC, hacer como un fondo concursable y poder contar estas historias en los liceos.’ No se dio, no salió… no sé si nunca nos dieron bolilla.»

No nos vieron, entonces dijimos con Guillermo: ‘Vamos a hacerlo igual.’ Impulso propio. Vamos a todos los lugares y contamos las historias. A mí me gusta venir con todo el equipo, porque eso le brinda al espectáculo la comodidad de tener sonido, música que ambienta. Gonzalo maneja efectos que entran en momentos clave y van creando un clima especial. Lo hacemos por impulso personal, desde la productora.

¿Cómo preparás las leyendas que vas a contar?

Hay dos o tres que nunca dejo de contar, sobre todo una que es la historia especial del Tour: la historia del abuelo, que hace referencia a alguien muy vinculado a los medios y a los centros estudiantiles, Álvaro Trindade, y que vivió algo increíble. Además, cuento ‘La Aparecida de la Ruta 3’, que es la historia más importante de Salto. Esa historia se ha contado en más de 60 idiomas por la fuerza que tiene en el mundo.

Después voy sondeando. La de la endemoniada no puede faltar, la tenemos. A veces cuento la de Ludmila, que le gusta mucho a la gente. Otras veces la de la Copa de Leche, que también está buena. Cierro con alguna de terror; en este caso fue ‘Los perros lamen’, porque me parecía que estábamos cortos de tiempo. Me gusta que el público se concentre, que no se disperse.

¿A los estudiantes cuál es la historia que más les impacta?

La del abuelo, sin dudas. Esa es impresionante. La de Ludmila y Nico también genera un clima especial. Siempre digo que en este tipo de show no solo importa el terror, sino ese misterio que queda después de la vida, que es lo que a todos nos atrapa. ¿Dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede?

Tanto la historia del abuelo como la de Ludmila y Nico tienen esa carga emocional que deja a todo el mundo sintiendo que fue la mejor historia.

Comenzaste hoy con este Tour en el Liceo N.º 5. ¿Cómo sigue?

Siempre arrancamos. Hace tres años que comenzamos en el Liceo Santa Cruz, frente a Radio Arapey, porque soy amigo del Ruso, de Carlitos, que siempre nos invita. Es un liceo hermoso. Ahí pasa como acá: no te dejan ir y quieren que cuentes otra y otra. Pero este año ha sido muy cargado de trabajo, y eso nos va a impedir repetir lo del año pasado, cuando hicimos 40 presentaciones. Estuvimos en algunos liceos hasta tres o cuatro veces.

Este año vamos a hacer menos: unas cuatro o cinco. Arranco hoy. Quiero cumplir con Ale Padilla, una amiga. Vamos a ir a San Antonio, a Valentín, y estaré también en Santa Cruz. Por ahí va a estar el show este año.

¿Mil Voces vuelve?

No, capaz no en el formato al que estábamos acostumbrados en la tele. Pero sí vamos a hacer algo con Guillermo en octubre, en la previa de Halloween. Ya estamos buscando el lugar, y creo que ya lo tengo. Lo voy a dejar ahí todavía. Vamos a hacer una suerte de ‘Laberinto del terror’, en la previa de Halloween. Ya lo voy contando, así que vos me das la primicia, me das la oportunidad.

Para mí es un halago que Diario El Pueblo, un diario tan fuerte, haya estado hoy con nosotros.