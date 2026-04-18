Misas Sábado 18 y Domingo 19 de Abril

Diario EL PUEBLO
Por Diario EL PUEBLO
22
Tiempo de lectura: 1 min.

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA – CATEDRAL

Sábado 18 de abril

  • 07:30 hs. Misa en Catedral
  • 19:00 hs. Misa en Catedral

Domingo 19 de abril

  • 09:00 hs. Misa en Capilla Ntra. Sra. del Luján – Ceibal
  • 09:00 hs. Misa en Capilla Virgen de los 33 – Col. 18 de Julio
  • 11:00 hs. Misa en Catedral
  • 17:00 hs. Misa en Capilla Virgen del Camino
  • 19:00 hs. Misa en Catedral

Capilla Virgen del Camino

  • Venta de tortas a beneficio de la comunidad domingo 19 a las 18:00 hs.

Catequesis

  • Niños primer año en la parroquia comienza el miércoles 22 a las 18:00 hs.

Bingo misionero

  • Sábado 25 de 15:00 a 18:00 hs. – Casa Diocesana

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.-

SÁBADO 18 DE ABRIL

  • H. 08.00. MISA. TEMPLO PARROQUIAL.
  • H. 16.00. MISA. Cdad. SAN ISIDRO LABRADOR. (Tropezón)
  • H. 17.00. MISA.- Cdad. NIÑO JESÚS DE PRAGA. (Saladero)
  • H. 17.30. Celebración de la Palabra. Cdad. SANTA ROSA DE LIMA. (San Antonio)
  • H. 17.30. MISA. Cdad. SANTA MADRE TERESA DE CALCUTA. (B. Albisu)
  • H. 19.00. MISA. Cdad. MARÍA AUXILIADORA. (Corralito)
  • H. 19.00. MISA. TEMPLO PARROQUIAL.

DOMINGO 19 DE ABRIL

  • H. 08.30. MISA. Cdad. SANTA TERESITA. (Salto Nuevo).
  • H. 09.00. Celebración de la Palabra. Cdad. MARÍA AUXILIADORA. (B. Artigas)
  • H. 09.00. MISA. Cdad. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. (B. Burton)
  • H. 10.00. MISA. Cdad. VIRGEN DE LOS TREINTA Y TRES.- (B. Uruguay)
  • H. 10.00. MISA. Cdad. SAN MIGUEL. (La Chinita).
  • H. 11.00. MISA. Cdad. DON BOSCO.
  • H. 11.00. MISA. TEMPLO PARROQUIAL.
  • H. 19.00. MISA. Cdad. DON BOSCO.
  • H. 19.30. MISA. TEMPLO PARROQUIAL.

PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS – CERRO

Misas en Capillas:

San José

  • 19:00 hs. Jueves
  • 10:00 hs. Domingo

San Eduardo y San Carlo Acutis

  • 08:00 hs. Domingo

Ntra. Sra. de Fátima

  • 10:00 hs. Domingo

Templo parroquial

Miércoles

  • 19:00 hs. Misa

Viernes

  • 18:30 hs. Hora Santa
  • 19:00 hs. Misa

Domingo:

  • 19:00 hs. Misa
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/updd

Salto Totems