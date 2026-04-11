Misas Sábado 11 y Domingo 12 de Abril

Diario EL PUEBLO
Por Diario EL PUEBLO
26
Tiempo de lectura: 1 min.

Parroquia San Juan Bautista – Catedral

Sábado 11 de abril

  • 07:30 hs: Misa en Catedral
  • 17:00 hs: Misa en Capilla San Lorenzo
  • 19:00 hs: Misa en Catedral

Domingo 12 de abril

  • 09:00 hs: Misa en Capilla Ntra. Sra. del Luján (Ceibal)
  • 09:00 hs: Misa en Capilla Virgen de los Treinta y Tres (Colonia 18 de Julio)
  • 11:00 hs: Misa en Catedral
  • 17:00 hs: Misa en Virgen Milagrosa (Varela y Yatay)
  • 17:00 hs: Fiesta de Jesús Misericordioso en Capilla Ntra. Sra. de Fátima (Cervantes y Morquio)
  • 19:00 hs: Misa en Catedral

Lunes 13 de abril

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía
  • 19:00 hs: Misa en Capilla Ntra. Sra. de Fátima (Cervantes y Morquio)

Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Sábado 11 de abril

  • 08:00 hs: Misa en Templo Parroquial
  • 17:00 hs: Misa en Garibaldi (Familia Pomponi)
  • 17:00 hs: Celebración de la Palabra en Niño Jesús de Praga (Saladero)
  • 17:00 hs: Misa en Ntra. Sra. de Fátima (Nueva Hespérides)
  • 19:00 hs: Misa en María Auxiliadora (Corralito)
  • 19:00 hs: Misa en Templo Parroquial

Domingo 12 de abril

  • 08:30 hs: Misa en Santa Teresita (Salto Nuevo)
  • 09:00 hs: Misa en María Auxiliadora (B. Artigas)
  • 09:00 hs: Misa en Ntra. Sra. del Rosario (B. Burton)
  • 10:00 hs: Misa en Virgen de los Treinta y Tres (B. Uruguay)
  • 10:00 hs: Misa en San Miguel (La Chinita)
  • 11:00 hs: Misa en Don Bosco
  • 11:00 hs: Misa en Templo Parroquial
  • 16:30 hs: Misa en Domingo Savio (Estación Itapebí)
  • 17:30 hs: Celebración en Inmaculada Concepción (Chapicuy)
  • 19:00 hs: Misa en Don Bosco
  • 19:30 hs: Misa en Templo Parroquial

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús

Capilla San José

  • Jueves: 19:00 hs
  • Domingo: 10:00 hs

Capilla San Eduardo y San Carlos Acutis

  • Domingo: 08:00 hs

Capilla Ntra. Sra. de Fátima

  • Domingo: 10:00 hs

Templo Parroquial

  • Miércoles:
    • 19:00 hs: Misa
    • 19:30 hs: Curso de formación
  • Viernes:
    • 18:30 hs: Hora Santa
    • 19:00 hs: Misa
  • Domingo:
    • 19:00 hs: Misa

Parroquia Santa Cruz

Sábado 11 de abril

  • 18:00 hs: Misa en Capilla Maternidad de María
  • 19:00 hs: Misa en Templo Parroquial

Domingo 12 de abril

  • 09:00 hs: Misa en Capilla Ntra. Sra. de la Divina Providencia
  • 10:00 hs: Misa en Capilla San José Obrero
  • 17:00 hs: Misa en Capilla Ven Espíritu Santo
  • 19:00 hs: Misa en Templo Parroquial
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/nfem

Salto Totems