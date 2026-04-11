Misas Sábado 11 y Domingo 12 de Abril

Parroquia San Juan Bautista – Catedral
Sábado 11 de abril
- 07:30 hs: Misa en Catedral
- 17:00 hs: Misa en Capilla San Lorenzo
- 19:00 hs: Misa en Catedral
Domingo 12 de abril
- 09:00 hs: Misa en Capilla Ntra. Sra. del Luján (Ceibal)
- 09:00 hs: Misa en Capilla Virgen de los Treinta y Tres (Colonia 18 de Julio)
- 11:00 hs: Misa en Catedral
- 17:00 hs: Misa en Virgen Milagrosa (Varela y Yatay)
- 17:00 hs: Fiesta de Jesús Misericordioso en Capilla Ntra. Sra. de Fátima (Cervantes y Morquio)
- 19:00 hs: Misa en Catedral
Lunes 13 de abril
- 19:00 hs: Misa en Capilla Ntra. Sra. de Fátima (Cervantes y Morquio)
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Sábado 11 de abril
- 08:00 hs: Misa en Templo Parroquial
- 17:00 hs: Misa en Garibaldi (Familia Pomponi)
- 17:00 hs: Celebración de la Palabra en Niño Jesús de Praga (Saladero)
- 17:00 hs: Misa en Ntra. Sra. de Fátima (Nueva Hespérides)
- 19:00 hs: Misa en María Auxiliadora (Corralito)
- 19:00 hs: Misa en Templo Parroquial
Domingo 12 de abril
- 08:30 hs: Misa en Santa Teresita (Salto Nuevo)
- 09:00 hs: Misa en María Auxiliadora (B. Artigas)
- 09:00 hs: Misa en Ntra. Sra. del Rosario (B. Burton)
- 10:00 hs: Misa en Virgen de los Treinta y Tres (B. Uruguay)
- 10:00 hs: Misa en San Miguel (La Chinita)
- 11:00 hs: Misa en Don Bosco
- 11:00 hs: Misa en Templo Parroquial
- 16:30 hs: Misa en Domingo Savio (Estación Itapebí)
- 17:30 hs: Celebración en Inmaculada Concepción (Chapicuy)
- 19:00 hs: Misa en Don Bosco
- 19:30 hs: Misa en Templo Parroquial
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
Capilla San José
- Jueves: 19:00 hs
- Domingo: 10:00 hs
Capilla San Eduardo y San Carlos Acutis
- Domingo: 08:00 hs
Capilla Ntra. Sra. de Fátima
- Domingo: 10:00 hs
Templo Parroquial
- Miércoles:
- 19:00 hs: Misa
- 19:30 hs: Curso de formación
- Viernes:
- 18:30 hs: Hora Santa
- 19:00 hs: Misa
- Domingo:
- 19:00 hs: Misa
Parroquia Santa Cruz
Sábado 11 de abril
- 18:00 hs: Misa en Capilla Maternidad de María
- 19:00 hs: Misa en Templo Parroquial
Domingo 12 de abril
- 09:00 hs: Misa en Capilla Ntra. Sra. de la Divina Providencia
- 10:00 hs: Misa en Capilla San José Obrero
- 17:00 hs: Misa en Capilla Ven Espíritu Santo
- 19:00 hs: Misa en Templo Parroquial
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