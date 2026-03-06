MIPYMES ya pueden postularse al programa Uruguay al Mundo

MIPYMES y emprendimientos ya pueden postularse al programa Uruguay al Mundo para poder exportar

La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) presentó recientemente el programa “Uruguay al Mundo”, una iniciativa que busca promover la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de emprendimientos vinculados a la innovación y la tecnología.

El presidente de ANDE, Juan Ignacio Dorrego explicó que el programa surge de un trabajo conjunto entre varias instituciones públicas con el objetivo de fortalecer la presencia de la producción uruguaya en mercados internacionales.

Según explicó, la iniciativa apunta directamente a uno de los principales desafíos que enfrenta el país en materia de desarrollo económico.

- espacio publicitario -

“En estos días hemos lanzado, desde la Agencia Nacional de Desarrollo pero sobre todo en conjunto con Uruguay XXI, la institucionalidad especializada del Estado uruguayo en temas de internacionalización de la producción y también atracción de inversiones, además de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el LATU y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, un nuevo programa que hemos denominado Uruguay al Mundo”, señaló.

“Busca de alguna forma abordar el desafío que tenemos en nuestro país de crecer y ese crecimiento, dada la matriz de producción con la que contamos, debe venir por el lado de la internacionalización de la producción”, indicó.

Un programa articulado entre varias instituciones

Dorrego destacó que una de las características más relevantes del programa es su carácter interinstitucional, lo que permite integrar distintas capacidades del Estado en un mismo objetivo.

“Esta es una iniciativa que recoge algunas bondades o que cuenta con algunas características que lo hacen un programa muy particular, no solamente para la Agencia Nacional de Desarrollo, sino también para las instituciones socias”, afirmó. En ese sentido, explicó que el programa se vincula directamente con Uruguay Innova, una herramienta creada recientemente por ley.

«El segundo elemento que hace de esta iniciativa un programa muy importante para nosotros refiere a que surge en la órbita de Uruguay Innova, un programa que creó la ley de presupuesto aprobada en diciembre del año 2025 y que establece este programa en la órbita de Presidencia de la República, con el fin de vincular de mejor manera al sistema de ciencia, tecnología e innovación con la producción uruguaya”, explicó.

“Desde allí trabajamos las distintas agencias, algunas públicas no estatales, como también con ministerios de la producción, en pensar algunas propuestas de forma integral. Esta es una de ellas”, agregó.

Más empresas exportando

Uno de los objetivos centrales del programa es ampliar la base de empresas uruguayas que logran vender sus productos o servicios en el exterior.

Dorrego señaló que el desafío no solo pasa por apoyar a las empresas que ya exportan, sino también por preparar a aquellas que aún no cuentan con las capacidades necesarias.

“Es una iniciativa que da de lleno en una de las principales preocupaciones que tiene este gobierno, que tiene la conducción económica del país, que refiere a cómo hacemos que más micro, pequeñas y medianas empresas, pero también emprendimientos, sobre todo aquellos vinculados a la ciencia y la tecnología, puedan vender sus bienes y servicios, tanto en modalidad de exportación como también en internacionalización de esa producción o comercialización”, expresó.

Fortalecimiento de capacidades empresariales

El programa contempla distintas etapas que permiten acompañar a las empresas en función de su grado de preparación para salir al mercado internacional.

“No solamente entiende la internacionalización y exportación como un objetivo para aquellas empresas que ya cuentan con las capacidades de vender en otros mercados, sino que además incorpora en su diseño algunos instrumentos o fases que van a trabajar en hacer que empresas que hoy no pueden o no están en condiciones de vender en el exterior sí incorporen esas capacidades”, explicó Dorrego. “Esto incluye, entre otras cosas, la elaboración de un plan de internacionalización para mipymes y para emprendimientos”, indicó.

Asimismo, el programa prevé instancias de fortalecimiento empresarial cuando se detecta que una empresa aún no está preparada para competir en el exterior.

“Si hay empresas que postulan y luego de una evaluación técnica se determina que no están aún preparadas para participar de ferias internacionales o rondas de negocios, se trabaja previamente en fortalecer capacidades”, señaló.

Ese proceso puede implicar distintas acciones. “Puede ser incorporar tecnología si es que tienen que hacerlo, adquirir habilidades como la incorporación de otros idiomas a la gestión de la empresa o trabajar más en clave de marketing, packaging o mejoramiento del producto”, detalló.

Dos modalidades de apoyo

El programa incluye dos modalidades principales de apoyo para las empresas participantes. La primera es la modalidad exportación, dirigida a empresas que producen en Uruguay y buscan vender en mercados internacionales.

Para estos casos se establece un apoyo económico específico. “Se establece un ticket de 10.000 dólares más la posibilidad de elaborar un plan de internacionalización de 2.000 dólares”, indicó.

La segunda modalidad es la de internacionalización pensada para empresas cuyo modelo de negocio requiere presencia física en el exterior.

En estos casos el apoyo económico es mayor. “Para ellos el presupuesto del ticket no reembolsable llega a ser de 20.000 dólares, lo que también incluye un plan de internacionalización hecho a medida”, explicó.

“Imagínense una empresa que necesita atender el mercado de San Pablo y por la lógica de su producción o del servicio que ofrezca necesita instalar una oficina o un centro de operaciones allí, o empresas que para atender el mercado europeo necesiten un punto de contacto en algún país de Europa”, comentó.

Cómo postularse al programa

Las empresas interesadas ya pueden presentar sus postulaciones al programa.

“Pueden encontrar información en los sitios web de las agencias involucradas: ANDE, Uruguay XXI, la ANI, el LATU y el MIEM”, señaló Dorrego.

Además, las instituciones también difunden la convocatoria a través de redes sociales. “En Instagram, Linkedin y X de estas instituciones van a acceder a información, pero hoy ya que contamos con este programa abierto para recibir postulaciones, pueden acceder a través de la página web de ANDE y sobre todo la postulación se realiza a través del sitio web de Uruguay XXI, donde van a encontrar el formulario de postulación”, explicó.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/x95k