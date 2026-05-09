Ministerio del Interior : No ha logrado todavía dar seguridad a la ciudadanía

Si es algo que le interesa al ciudadano común, es vivir con tranquilidad y seguridad, para él y su familia, algo que no está ocurriendo, tanto a nivel local como en la capital del país.-

En nuestro medio, ya se está haciendo común los incidentes con lesionados en distintos barrios, los cuales en su mayoría terminan en un centro asistencial.-

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Yendo un poco más lejos, a 500 kilómetros de la capital salteña, es decir Montevideo, es un caos total, nadie está seguro en estos momentos.

El capitalino se ha vuelto impaciente y violento. Sin ir más lejos el caso del delevery, oriundo de Venezuela, en circunstancias que hacía su trabajo repartiendo alimentos, mantuvo un incidente con el conductor de un auto, en el cual resultó muerto.-

También en la planta urbana de la capital uruguaya, un individuo que conducía un vehículo, subió a un ómnibus, reclamándole que le había roto un espejo de su auto, y por esa razón, estando el chofer del bus sentado en su asiento, lo tomó a golpes de puño, quedando el conductor del ómnibus desmayado.-

Y si nos enfocamos en la delincuencia, tenemos que decir que ha crecido y quienes tienen que frenarla, hacen caso omiso al ciudadano afectado. Por ejemplo, no hay zona – o – barrio que no sufra hechos delictivos.-

En pleno barrio Pocitos, una señora mayor de edad, fue víctima de una rapiña por una persona que conducía una moto, para robarle su cartera, y al resistirse la arrastró por el pavimento, provocándole lesiones graves, por lo fue internada en CTI, pero felizmente se recuperó.-

En este último caso, se llamó a la Policía, los mismos demoraron más de media hora en llegar al lugar de los hechos, y testigos de la zona señalaron que la mayoría de las veces no responden al llamado de auxilio.-

La guerra de bandas es un tema aparte, todos los días se enfrentan con disparos de armas de fuego en los barrios periféricos, y muchas veces, personas mayores y menores de edad salen heridos como consecuencia de esas situaciones, en la que nada tienen que ver.-

En definitiva, a esta altura de los acontecimientos, el ciudadano común tiene la certeza que no está cuidado por quienes realmente tienen que hacerlo, que es la Policía. Hay una pasividad por parte de las fuerzas del orden que asusta, de nuevo, nadie está seguro cuando transita por la vía pública.-

Es de conocimiento que los efectivos tienen capacidad, entrenamiento, armas, y un poder de fuego de alto poder como para poder repeler a la delincuencia, algo que no se visualiza en la actualidad. El actual Ministro del Interior, ha divulgado diversos planes de acción para revertir esta coyuntura, pero la realidad que se vive dentro de la ciudadanía, hasta el momento, es totalmente diferente.-

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