MEVIR entregó 720 soluciones habitacionales en 2025-2026

MEVIR cierra su primer año con 720 intervenciones y confirma construcción de 50 viviendas en Belén

«En el Mes de la Mujer, MEVIR desarrollará talleres de capacitación en distintas localidades del país sobre género, violencia doméstica y violencia de género»

En el marco de una intensa jornada en el interior del país, el presidente de MEVIR, el salteño Andrés Lima, participó de la entrega de 50 viviendas en la ciudad de Sarandí del Yí, departamento de Durazno.

La actividad contó además con la presencia de la ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, y formó parte de una recorrida que incluyó intervenciones sociales, educativas y comunitarias en la localidad.

- espacio publicitario -

Las 50 viviendas entregadas comprenden unidades de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con una inversión total que ronda los 3 millones de dólares. Según destacó Lima, se trata de una intervención estratégica en una ciudad de casi 8.000 habitantes que ha experimentado un crecimiento sostenido en la última década y que presenta un desarrollo productivo que acompaña la política habitacional.

En entrevista con EL PUEBLO confirmó la construcción de 50 viviendas en Belén este año.

«La vivienda tiene que ir de la mano de la generación de oportunidades para que el arraigo efectivamente pueda darse”, señaló el jerarca, subrayando que el objetivo es fortalecer el interior del país no solo desde el acceso a la casa propia, sino también promoviendo condiciones para que las familias permanezcan y se desarrollen en sus comunidades.

Intervenciones integrales en educación y comunidad

La agenda en Sarandí del Yí incluyó además la visita a la Escuela Nº 19, donde personal de MEVIR realizó la reconstrucción a nuevo de baños y pabellones del centro educativo, al que asisten 75 niños de nivel inicial y primaria.

Asimismo, «en el marco de convenios que el organismo firma anualmente con distintas instituciones, se visitó el local de INAU y el Club de Niños El Colmenar, donde se construyó un Espacio Familia. Allí se desarrollan actividades de confección de prendas, algunas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad y otras comercializadas para generar recursos que permitan sostener el proyecto»,contó Lima.

En otra intervención puntual, realizada en coordinación con la Dirección Nacional de Vivienda, MEVIR «se actuó en una vivienda ubicada en las afueras de la ciudad, donde reside una madre jefa de hogar con tres hijos. En ese caso se construyeron tres dormitorios y un baño inclusivo, mejorando sustancialmente la calidad de vida del núcleo familiar»,agregó.

720 intervenciones en el primer año de gestión

Consultado sobre el balance de su primer año al frente del organismo, Lima informó que «MEVIR cerró el período comprendido entre el 1º de marzo de 2025 y el 1º de marzo de 2026 con 720 intervenciones habitacionales en todo el territorio nacional. A esta cifra se suman casi 600 escrituras o títulos de propiedad firmados, varios de ellos en el departamento de Salto, lo que implica la regularización definitiva de la situación dominial de numerosas familias».

Otro dato relevante es la concreción de 60 readjudicaciones, viviendas que se encontraban desocupadas o abandonadas fueron recuperadas por el organismo y entregadas a nuevas familias. “Está dentro de los objetivos seguir recuperando viviendas en esta situación, porque la demanda por la casa propia es muy grande en todo el país”, indicó.

MEVIR actualmente desarrolla acciones en los 19 departamentos, incluyendo el Montevideo rural, ampliando así su radio histórico de intervención en el interior profundo.

50 viviendas para Pueblo Belén en 2026

En lo que refiere específicamente al departamento de Salto, Lima confirmó que para 2026 está prevista la construcción de 50 viviendas en Pueblo Belén.

«El proceso ya avanzó con el llamado a interesados, la inscripción de aspirantes y el correspondiente sorteo, por lo que las familias participantes ya se encuentran identificadas». En los próximos días se realizará el llamado a trabajadores de la zona que se integrarán al equipo técnico de MEVIR para iniciar las obras, que demandarán aproximadamente un año y medio de ejecución.

Para 2027, el organismo definirá una nueva intervención en otra localidad del departamento.

«Además, para este año está prevista en la zona de Colonia Lavalleja la entrega de títulos de propiedad a familias que culminaron el pago de sus viviendas y aguardan la documentación que acredite formalmente su condición de propietarios»,adelantó el jerarca.

Una experiencia nacional

En lo personal, Lima reconoció que su actual rol representa un desafío diferente respecto a su trayectoria política previa, centrada fundamentalmente en el departamento de Salto, donde fue edil, diputado en dos oportunidades e intendente en dos períodos.

“Es una experiencia distinta integrar un gobierno nacional y trabajar en los 19 departamentos. Es enriquecedor y trato de volcar la experiencia de gestión para cumplir con los objetivos y metas que nos hemos marcado para este quinquenio”, expresó.

Mes de la Mujer: talleres sobre género y violencia

En el marco del Mes de la Mujer, MEVIR desarrollará durante marzo talleres de capacitación en distintas localidades del país sobre género, violencia doméstica y violencia de género.

Las instancias, de dos horas de duración, contarán en algunos casos con la participación de la ministra Tamara Paseiro y en otros con equipos técnicos del organismo. Están dirigidas tanto a mujeres como a hombres, con el objetivo de promover la reflexión y acompañar otras políticas públicas impulsadas por el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/3e5e