MEVIR e INAU acuerdan inversión de 200 millones para mejoras en centros CAIF y clubes de niños

El presidente de MEVIR, Andrés Lima, anunció la firma de un nuevo convenio con el INAU que permitirá ampliar el alcance territorial del organismo mediante intervenciones en centros CAIF, clubes de niños y otras instalaciones comunitarias en todo el país.

El acuerdo, que se concretará hoy, prevé una inversión total de 200 millones de pesos durante el quinquenio, a razón de 40 millones de pesos anuales. Según explicó Lima, el objetivo es fortalecer la presencia de MEVIR en territorio, articulando con otras instituciones del Estado para responder a demandas concretas de las comunidades.

“MEVIR promueve convenios con otras instituciones como forma también de tener una mayor presencia en territorio, porque si bien nuestro cometido es hacer viviendas, muchas veces cuando llegamos a una localidad los vecinos plantean otras necesidades”, señaló.

- espacio publicitario -

En ese sentido, indicó que las solicitudes suelen abarcar mejoras en policlínicas, escuelas, liceos, destacamentos policiales, centros CAIF o clubes de niños. “Para poder hacer esas intervenciones necesitamos implementar convenios, porque MEVIR no puede destinar recursos que son para vivienda a otros fines”, aclaró.

El convenio con INAU permitirá justamente canalizar esas demandas en espacios vinculados a la infancia y adolescencia. “INAU va a destinar 200 millones de pesos en el quinquenio para que MEVIR pueda intervenir en centros CAIF, clubes de niños y sedes departamentales en todo el país”, detalló.

Lima adelantó que el proceso será inmediato: “El miércoles firmamos el convenio y el jueves vamos a recibir la primera nómina de intervenciones que INAU pretende que MEVIR realice en este año 2026”.

Experiencias en marcha

Actualmente, ya existen experiencias en marcha bajo esta modalidad. El presidente de MEVIR mencionó trabajos en un local del INAU en la ciudad de Guichón, así como intervenciones en Paysandú y Sarandí.

“En Sarandí se intervino en un club de niños generando lo que se denomina un ‘espacio familia’, donde se construyó una estructura para que quienes quieran puedan fabricar ropa. Esa producción, en algunos casos, se vende para generar recursos para el propio centro y en otros se dona a familias en situación de vulnerabilidad”, explicó.

Asimismo, señaló que en Paysandú se están finalizando mejoras en la sede departamental del INAU, como parte de este trabajo coordinado entre instituciones.

En cuanto al mecanismo de selección de las intervenciones, Lima destacó que MEVIR actúa como ejecutor de las obras, mientras que el INAU define prioridades. “Nosotros construimos la parte edilicia, actuamos como empresa conductora. Le corresponde al INAU decidir dónde intervenir, tomando en cuenta la necesidad y la urgencia, pero también considerando los lugares donde MEVIR ya está trabajando”, indicó.

Planteos desde abajo

No obstante, subrayó que las comunidades tienen un rol clave en la generación de estas iniciativas. “Los vecinos organizados, comisiones vecinales o comisiones de fomento de cualquier CAIF o club de niños pueden elevar solicitudes formales planteando las dificultades existentes”, afirmó.

En ese marco, recomendó que dichas solicitudes sean presentadas tanto ante INAU como ante MEVIR. “De esa forma ambas instituciones toman conocimiento del planteo, y a partir de allí INAU puede definir la intervención y comunicarlo a MEVIR”, explicó.

Finalmente, Lima destacó que muchas de estas acciones surgen desde las propias comunidades. “Hay muchos ejemplos donde el planteo nace desde abajo, desde los vecinos, y luego las instituciones se hacen eco y concretan las obras”, concluyó.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ovg6