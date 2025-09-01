Mes de la Juventud: septiembre llega con propuestas deportivas, culturales y recreativas en Salto

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto lanzó oficialmente la agenda de actividades para dar inicio al Mes de la Juventud, un programa que durante todo septiembre reunirá instancias deportivas, culturales y recreativas en distintos puntos del departamento.

Actividades para jóvenes en todo el departamento

La coordinadora de Juventud, Lucía Molinari, informó que la propuesta incluye competencias de fútbol, básquetbol, atletismo, canto y truco, además de charlas formativas y actividades artísticas.

“El objetivo no es solo generar espacios de disfrute, sino también acompañar el proceso de crecimiento de nuestros jóvenes, con instancias de formación y seguimiento”, señaló.

Dentro de la agenda se destaca el concurso de canto, cuyas semifinales se desarrollarán en el Teatro Larrañaga, mientras que la gran final se celebrará en un escenario especial en Termas del Daymán, donde se realizará además la entrega de premios y reconocimientos que marcarán el cierre del Mes de la Juventud.

Trabajo conjunto y descentralización

La programación también contempla actividades en Villa Constitución y Rincón de Valentín, extendiendo la propuesta más allá de la capital departamental.

Desde Cultura, Pablo Bonet resaltó el trabajo articulado con las áreas de Juventud y Deportes, mientras que el coordinador deportivo, Marcelo García Da Rosa, subrayó el compromiso de todas las direcciones participantes.

Un enfoque hacia 2030

El intendente Carlos Albisu destacó la importancia de la agenda y el trabajo en conjunto:

“Con Juventud, Deportes, Cultura, Eventos y Turismo presentamos una propuesta para Salto. Queremos movilizar fuertemente el departamento, que tiene todo para dar. Hoy nos enfocamos en los jóvenes, pero con el compromiso de aquí al 2030 de trabajar arduamente por toda nuestra población”.

