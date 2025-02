Merentiel nunca se lesiona y siempre está: Boca 2 a 1

Boca Juniors derrotó 2-1 a Aldosivi como local y de forma agónica en La Bombonera por la séptima fecha del grupo A del torneo Apertura del fútbol argentino gracias a un gol del uruguayo Miguel Merentiel sobre el final. El Xeneize, que jugó con un equipo alternativo cuidando la revancha del próximo martes ante Alianza Lima por Copa Libertadores y tuvo a la Bestia ingresando a los 67’, llegó a 14 puntos y se ubicó parcialmente tercero en su zona (producto de cuatro triunfos, dos empates y una derrota).

El caso Rochet

El golero de la selección uruguaya, Sergio Rochet, no fue de la partida en Inter ante Caixas por el estadual Gaucho por una nueva dolencia física, que mantiene la preocupación de Bielsa y compañía. Si bien falta poco menos de un mes para el duelo ante Argentina (21/03 en el Centenario) y unos días más aun para el choque de visita ante Bolivia (25/03 en El Alto), la inconsistencia física del meta hace que el seguimiento sea constante.

El meta que supo pasar con Nacional no fue convocado por una tendinitis en la rodilla izquierda y no tiene fecha definida para su regreso. Es más un informe que realizó el medio norteño Globo Esporte marca que Rochet se perdió 41% de los partidos con Inter desde su debut, ya sea por lesiones, suspensiones o convocatorias para defender La Celeste.

Olivera anda tapando bocas

Gremio de Porto Alegre derrotó 2-1 a Juventude como local con un gol del uruguayo Cristian Olivera este sábado por la noche en el marco de la primera semifinal del campeonato estadual Gaúcho.

El equipo tricolor abrió el marcador a los 13 minutos, cuando el danés Martin Braithwaite conectó un centro desde la derecha de João Pedro y anticipó a la defensa rival para definir de primera con un potente remate que infló la red. Hasta que, en el amanecer del complemento y precisamente a los 52 minutos, Cristian Olivera apareció sin marca en el segundo palo y luego de una gran habilitación de su compañero la mandó a guardar para darle el triunfo a Gremio.

El Kike, quien fue titular y jugó los 90’, lleva dos goles en sus primeros dos partidos con el elenco de Porto Alegre, que tuvo en el banco de suplentes a Matías Arezo.

El Tricolor pegó primero en la serie, que se definirá el próximo sábado.

Se viene la Segunda División con cinco equipos del Interior

El lanzamiento de la temporada 2025, para sortear los grupos y el fixture del Torneo Competencia a nivel de la Segunda División Profesional. Si no hay cambios, el certamen comenzará el 8 de marzo. Así quedaron conformados los grupos y con equipos del Interior que se suman a la cita: Artigas, Atenas de San Carlos, Deportivo Maldonado, Oriental de Las Paz y Tacuarembó:

📌 GRUPO A

Albion Artigas Atenas Central Español Cerrito Rentistas Uruguay Montevideo

📌 GRUPO B

Colón Deportivo Maldonado Fénix La Luz Oriental Rampla Jrs Tacuarembó

📌 1ra FECHA

Atenas vs Uruguay Montevideo Albion vs Cerrito Central Español vs Artigas

Oriental vs Tacuarembó Fénix vs Deportivo Maldonado Colón vs Rampla Jrs

Rentistas y La Luz tendrán fecha libre