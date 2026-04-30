Mercado mayorista: suben tomates y frutas de estación, mientras bajan cítricos y morrones

La semana comenzó con una mayor presencia de compradores en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), en comparación con el cierre de la semana anterior. A pesar de encontrarse en los últimos días del mes —una etapa donde habitualmente se observa cierta cautela en el consumo—, los volúmenes de compra se mantuvieron estables, reflejando una demanda sostenida tanto en frutas como en hortalizas.

Según el último relevamiento de precios, hubo movimientos variados en la plaza mayorista. Entre los productos que registraron bajas aparecen el morrón rojo y verde, choclo, cebolla de verdeo, perejil, mandarina y limón. En contrapartida, aumentaron tomate redondo y perita, morrón amarillo, zapallito, zucchini, guayabo, frutilla y melón.

Verduras: tomate en alza y baja en algunos productos de hoja y estación

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Dentro del rubro hortalizas, el comportamiento más notorio fue el incremento del tomate, tanto en su variedad redonda como perita. El tomate redondo se comercializó entre $45 y $50 el kilo para partidas extra, mientras que calibres medianos e inferiores oscilaron entre $5 y $20 según calidad y tamaño.

El tomate perita mostró valores de entre $50 y $60 el kilo en categoría extra, mientras partidas medianas se ubicaron entre $25 y $40.

El aumento responde a una menor oferta de partidas de buena calidad, típica de la transición estacional, sumado a una demanda estable.

También se observaron subas en:

Morrón amarillo , entre $120 y $125 el kilo en calidad extra.

, entre $120 y $125 el kilo en calidad extra. Zapallito , entre $40 y $45 el kilo en categoría extra.

, entre $40 y $45 el kilo en categoría extra. Zucchini, con precios de $50 a $60 el kilo en partidas superiores.

En contraste, los morrones rojo y verde mostraron descensos.

El morrón rojo se ubicó entre $80 y $85 el kilo en calidad extra, mientras partidas medias bajaron hasta $40.

El morrón verde osciló entre $55 y $60 el kilo en partidas destacadas y desde $30 en calibres menores.

Otro producto con corrección a la baja fue el choclo, especialmente por mayor disponibilidad de mercadería. El choclo súper dulce se comercializó entre $280 y $300 la docena en partidas premium, mientras categorías medias se ubicaron entre $150 y $250.

En verduras de consumo diario, los valores se mantuvieron relativamente estables:

Papa blanca lavada: entre $45 y $48 el kilo en partidas grandes.

entre $45 y $48 el kilo en partidas grandes. Papa rosada: entre $40 y $45.

entre $40 y $45. Cebolla común: entre $28 y $30 el kilo en calidad extra.

entre $28 y $30 el kilo en calidad extra. Zanahoria: entre $32 y $34 el kilo.

entre $32 y $34 el kilo. Calabaza: entre $20 y $25.

entre $20 y $25. Zapallo Kabutiá: entre $22 y $25.

La cebolla de verdeo registró una baja, ubicándose entre $500 y $600 la docena en partidas grandes y desde $200 en calibres chicos.

Las verduras de hoja mantienen una oferta estable, aunque con diferencias marcadas por tamaño y presentación:

Lechuga crespa y mantecosa: entre $450 y $500 la docena en calidad extra.

entre $450 y $500 la docena en calidad extra. Espinaca: entre $350 y $400.

entre $350 y $400. Acelga: entre $360 y $400.

entre $360 y $400. Perejil: bajó y se ubicó entre $1.000 y $1.200 la docena en partidas grandes.

Productos de invierno como brócoli y coliflor muestran buena presencia en plaza:

Brócoli: entre $1.000 y $1.200 la docena.

entre $1.000 y $1.200 la docena. Coliflor: entre $1.000 y $1.200.

Frutas: caen cítricos y suben frutilla, guayabo y melón

En frutas, el movimiento principal estuvo dado por bajas en cítricos, particularmente mandarina y limón, mientras algunas frutas de estación registraron aumentos.

La mandarina satsuma continúa descendiendo por mayor volumen de ingreso y se comercializó entre $20 y $23 el kilo en partidas medianas, con partidas chicas desde $8.

El limón también ajustó a la baja:

Limón nacional: entre $45 y $50 el kilo en calidad extra.

Categorías inferiores: desde $15.

Las naranjas se mantuvieron relativamente accesibles:

Naranja Valencia: entre $15 y $20 el kilo.

entre $15 y $20 el kilo. Naranja Navel: entre $20 y $35.

Entre las frutas que subieron, la protagonista fue la frutilla, impulsada por menor disponibilidad de partidas de calidad:

Entre $550 y $600 el kilo para fruta grande.

Desde $400 en calibres menores.

El guayabo también mostró incrementos:

Entre $180 y $200 el kilo en fruta grande.

Desde $100 en partidas chicas.

El melón registró ajustes alcistas, especialmente en variedades reticuladas:

Melón reticulado: entre $60 y $70 el kilo.

entre $60 y $70 el kilo. Melón amarillo: entre $50 y $60.

Otras frutas con valores destacados:

Banana brasileña y paraguaya: entre $36 y $38 el kilo.

entre $36 y $38 el kilo. Banana ecuatoriana: hasta $68,4.

hasta $68,4. Manzanas nacionales: entre $40 y $80 según variedad y calibre.

entre $40 y $80 según variedad y calibre. Pera Williams: entre $60 y $70.

entre $60 y $70. Uvas nacionales: entre $60 y $100.

entre $60 y $100. Palta nacional: entre $100 y $120 el kilo.

En frutas importadas continúan precios elevados:

Arándanos peruanos: hasta $1.068 el kilo.

hasta $1.068 el kilo. Kiwi chileno y griego: entre $180 y $220.

entre $180 y $220. Palta Hass importada: hasta $260.

Perspectivas del mercado

Desde la UAM señalan que el mercado mantiene estabilidad en el cierre de abril, aunque comienzan a evidenciarse ajustes típicos del cambio de estación. La transición hacia productos más invernales empieza a modificar la oferta y repercute especialmente en frutas sensibles y algunas hortalizas de verano.

La mejora en la concurrencia de compradores refleja una demanda activa, aunque moderada por el contexto de fin de mes. Operadores estiman que durante las próximas semanas podrían continuar las oscilaciones en tomate, morrones y frutas frescas, dependiendo del ingreso de mercadería y condiciones climáticas.

En este escenario, los consumidores encontrarán una plaza variada, con bajas atractivas en cítricos y productos básicos, pero con incrementos en frutas delicadas y algunas verduras de mayor rotación.

Hierbas aromáticas, hongos y rubros menores: precios de referencia en la UAM

La Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) difundió su último listado de precios de referencia para hierbas aromáticas, hongos, frutos especiales y otros rubros menores, un segmento que gana cada vez más espacio en la gastronomía, dietéticas y consumidores que buscan productos frescos y diferenciados.

Dentro del rubro de aromáticas, se mantiene una oferta estable con precios moderados en atados y sobres. Entre los productos más demandados aparecen:

Hierbas aromáticas y hojas frescas

Ajo chino: entre $40 y $50 por atado o sobre.

entre por atado o sobre. Cilantro: entre $50 y $60 .

entre . Eneldo: entre $70 y $80 .

entre . Estragón: entre $50 y $60 .

entre . Laurel: entre $30 y $40 .

entre . Menta: entre $40 y $50 .

entre . Mostaza fresca: entre $40 y $50 .

entre . Orégano: entre $40 y $50 .

entre . Perejil crespo: entre $60 y $70 .

entre . Romero: entre $40 y $50 .

entre . Salvia: entre $50 y $60 .

entre . Tomillo: entre $40 y $50.

También aparecen mezclas y hojas especiales con creciente presencia en cocina gourmet:

Mix de hojas verdes: entre $100 y $120 por atado.

entre por atado. Mizuna: entre $45 y $50 .

entre . Kale: entre $40 y $50 por atado, o entre $400 y $500 la docena.

Verduras especiales y brotes

En productos menos convencionales, vinculados a cocina asiática o alimentación saludable, los valores relevados fueron:

Brotes de soja: entre $400 y $500 el kilo.

entre el kilo. Brotes de alfalfa: entre $500 y $600 el kilo.

entre el kilo. Col chino: entre $500 y $600 la docena.

entre la docena. Escarola: entre $150 y $200 la docena.

entre la docena. Grelo: entre $300 y $400 la docena.

entre la docena. Hinojo: entre $400 y $500 la docena.

entre la docena. Nabo Daikon: entre $110 y $120 el kilo o $40 a $50 por atado.

entre el kilo o por atado. Radicha: entre $300 y $350 la docena.

entre la docena. Radicheta: entre $30 y $40 por atado.

Hongos: productos premium con valores firmes

Los hongos continúan posicionándose entre los productos de mayor valor dentro del mercado minorista y gastronómico.

Champiñón: entre $620 y $650 el kilo.

entre el kilo. Pleurotus: entre $600 y $620 .

entre . Portobello: entre $650 y $680 .

entre . Hongos silvestres de eucaliptus: entre $150 y $180 .

entre . Hongos silvestres de pino: entre $200 y $230.

Frutos especiales, frutos secos y otros productos

Entre otros rubros menores se destacan:

Flores comestibles: entre $55 y $60 por petaca.

entre por petaca. Frambuesa: entre $120 y $125 .

entre . Arazá rojo: entre $60 y $70 .

entre . Uchuva: entre $100 y $120 .

entre . Nuez pecán: entre $150 y $250 el kilo.

entre el kilo. Ñame: entre $180 y $200 el kilo.

entre el kilo. Maní nacional: entre $100 y $110 .

entre . Maní tostado nacional: entre $125 y $130 .

entre . Maní brasileño tostado: entre $150 y $160.

Precios de huevos de criadero

En huevos de gallina, tomando como referencia cajones de 30 docenas, los valores fueron:

Huevos blancos

Extragrandes: $3.200 a $3.300

Extras: $2.800 a $2.900

Grandes: $2.600 a $2.700

Huevos color

Extragrandes: $3.300 a $3.400

Extras: $2.900 a $3.000

Grandes: $2.700 a $2.800

Medianos: $2.400 a $2.500

Chicos: entre $2.300 y $2.600

Por su parte, los huevos de codorniz se ubicaron entre $50 y $60 la docena.

Desde la UAM señalan que estos rubros suelen tener una demanda estable y vinculada a gastronomía, dietéticas y consumidores específicos, por lo que sus precios dependen especialmente de la oferta puntual y calidad del producto disponible en plaza.

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