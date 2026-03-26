Mercado lanero interno: baja actividad y foco en Merino

Mercado lanero con baja actividad en Uruguay: pocos negocios y foco en lanas Merino finas, con precios de hasta US$ 10,80 por vellón.
La pasada semana, al igual que en las últimas, se registraron pocos negocios de lanas a nivel de nuestro país, que se concretaron en su totalidad por lanas finas.
Operaciones en lanas Merino informadas por el SUL
En este sentido, el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), brindó las siguientes operaciones en lanas Merino:
- 7.800 kg. lote acondicionado, con grifa verde y con certificación RWS, con diámetro promedio 18,0 micras y 78,0% de rendimiento al lavado, precio de venta US$ 10,80 el vellón y US$ 1,00 los subproductos con plazo de pago 50% a 90 días y 50% a 120 días.
- 10.100 kg. lote acondicionado, con grifa verde y con certificación RWS, con diámetro promedio 18,9 micras y 77,0 % de rendimiento al lavado, precio de venta US$ 10,00 el vellón y US$ 1,00 los subproductos con plazo de pago 50% a 90 días y 50% a 120 días.
- 4.500 kg. lote acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio 19,1 micras y 73,0 % de rendimiento al lavado, precio de venta US$ 7,00 el vellón y US$ 1,00 los subproductos con plazo de pago a 60 días.
- 10.000 kg. lote acondicionado, con grifa verde y con certificación RWS, con diámetro promedio 19,2 micras y 74,0 % de rendimiento al lavado. Con alto porcentaje de vellón inferior, precio de venta US$ 8,20 el vellón y US$ 1,00 los subproductos con plazo de pago a 90 días.
- Finalmente, 23.000 kg. lote acondicionado, con grifa verde y con certificación RWS, con diámetro promedio 19,5 micras y 78,0 % de rendimiento al lavado, precio de venta US$ 9,30 el vellón y US$ 1,00 los subproductos con plazo de pago 50% a 90 días y 50% a 120 días.
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