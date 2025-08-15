back to top
Salto
viernes, agosto 15, 2025
Mercado lanero australiano retoma sus ventas el próximo martes

Martin Ferreira Pinto
Actualmente las ventas australianas se encuentran en su tercera y última semana de receso. Recordamos que en la última semana de ventas, el Indicador de Mercados del Este (IME) cerró con suba en ambas monedas. En dólares australianos el cierre se posicionó en en 12,39 dólares. En dólares americanos el IME culminó en 8,14 dólares. 

A nivel local se siguen concretando negocios principalmente asociados a lanas Merino y Corriedale. 

En los lotes más finos se concretó la venta de 3.000 kg., lote acondicionado y con grifa verde, diámetro promedio de 18.9 micras y rendimiento al lavado 76,0%. Precio de venta US$ 5,25 el vellón y US$ 1,00 los subproductos.

Un lote Merino Dohne de 4.000 kg., acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio de 21.0 micras y rendimiento al lavado 78,0%.

Un negocio en US$ 4,00 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. Lote Merino, 3.000 kg. acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio de 21.6 micras y rendimiento al lavado 79,0%.

Precio de venta US$ 3,60 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. Lote Cruza de 10.000 kg., acondicionado y con grifa verde. Diámetro promedio 24.2 micras y rendimiento al lavado 77,2%, negocio concretado a US$ 1,60 el vellón y US$ 0,60 los subproductos.

Lote Corriedale, 4.000 kg. acondicionado y con grifa verde, diámetro promedio de 28.7 micras y rendimiento al lavado 76,3%. Precio de venta US$ 1,10 el vellón y US$ 0,50 los subproductos.

En lanas Corriedale, 8.000 kg. sin acondicionar, con diámetro promedio estimado entre 29.0 y 29.5 micras y sin datos de rendimiento al lavado, precio de venta US$ 0,65 el vellón y US$ 0,30 los subproductos.

Además, 10.000 kg. sin acondicionar, con diámetro promedio estimado en 29.0 micras y sin datos de rendimiento al lavado, negocio de venta US$ 0,60 el vellón y US$ 0,30 los subproductos..

