MERCADO GANADERO ESTABLE SEGÚN ACG

Tras la reunión de este lunes, ACG destacó «Con disparidad entre plantas, en precios y entradas, mercado estable», en su comentario para los ganados gordos. ACG marca en su planilla semanal aumentos en las referencias de los novillos (US$ 0,01), vacas y vaquillonas mantienen sus mismos valores de la semana pasada. En tal sentido, los promedio son: Novillo Gordo US$ 5,06, Vacas Gordas US$ 4,79 y Vaquillonas Gordas US$ 4,94.

Reposición: “Con baja oferta, acorde a la época, continúa la buena demanda para todas las categorías”, referencias: terneros US$ 3,06 (US$ 0,01); terneras US$ 2,68 (US$ 0,00); vacas de invernar US$ 1,92 (US$ -0,03).

En referencia a los ovinos “Poca oferta, mercado firme”, corderos pesados US$ 4,61 (US$ 0,02), capones US$ 3,96 (US$ 0,06) y ovejas US$ 3,81 (US$ 0,03).

En junio el valor del Novillo Tipo 2.0 de INAC fue de US$ 1.715 por cabeza, un descenso de 0,2% respecto a mayor en su primera caída en ocho meses. Sin embargo, se ubicó 15,5% por encima de junio del año pasado.

Según INAC, en junio se dio una baja del valor de la canasta de exportación, de las menudencias y subproductos, así como del cuero fresco. Esto se compensó parcialmente por un aumento de la canal al mercado interno.



El valor de la hacienda aumentó 4,9% respecto a mayo llegando a US$ 1.379 por cabeza con una baja de US$ 68 o 16,8% en el valor agregado industrias hasta US$ 336 por animal.

De esta manera, la participación de la hacienda dentro del total subió al 80,4% frente al 76,5% de mayo y el 72,7% de junio de 2024. Se llegó al mayor porcentaje desde abril de 2023.

En los primeros 12 días de julio los embarques de carne vacuna sumaron 12.556 toneladas peso canal con un aumento de 4,7% frente a igual período del año pasado.



Las colocaciones a China llegaron a 5.887 toneladas con un aumento de 30,4% frente a un año atrás con una caída de 18,2% en los embarques a Estados Unidos. En el acumulado desde el 1 de junio hasta el 12 de julio las exportaciones a China subieron 17,5% interanual con una baja de 27,2% en las colocaciones a Estados Unidos.

De acuerdo a los datos de INAC, en los primeros 12 días de julio el precio de exportación de la carne vacuna fue de U$$ 6.796 por tonelada frente a los US$ 5.893 por tonelada de igual período del año anterior.