Mercado ganadero caliente: “Lo que aparece, se vende”

Gerónimo Savio, director de Campo UY, analizó el actual escenario ganadero y adelantó buena oferta de la firma con más de 400 vacunos para el remate de Lote 21 de este martes.

En diálogo con Actualidad Agropecuaria, Gerónimo Savio, director de la firma Campo UY, detalló un panorama claro del momento que atraviesa el mercado ganadero: con una notoria baja en la oferta y una demanda sostenida que empuja los precios al alza, todas las categorías de hacienda están hoy altamente solicitadas.

“El mercado está firme, con poca oferta y mucha demanda. Se nota en los remates por pantalla, donde se concentra algo más de oferta que marca referencias claras. Pero fuera de eso, lo que aparece, se vende”, resumió Savio.

Savio explicó que este quiebre en la relación oferta-demanda se debe, en parte, a que muchos productores ya sacaron sus ganados y otros esperan seguir metiendo kilos gracias a los verdeos. “La gente que tiene los ganados en verdeos está apostando a seguir engordando porque los precios acompañan. Y quienes están a campo, tienen pocos kilos y prefieren esperar o vender como las pieza de cría más adelante”, sostuvo.

Respecto al impacto del clima, destacó que las últimas lluvias ayudaron a “lavar” las heladas fuertes de julio, mejorando el ánimo del productor: “Los campos empiezan a mostrar un verdecito, los días más largos también ayudan; eso cambia el humor y el impulso”.

El director de Campo UY señaló también un fuerte dinamismo en la demanda para ganados de corral, tanto machos como hembras, cuotas y no cuotas, e hizo hincapié en que quienes tengan lotes definidos, especialmente Angus, deberían aprovechar los valores actuales. “Hay muy buenos precios para ganado de encierro. Todo sigue firme y con perspectivas positivas”, afirmó.

Consultado sobre si cuesta unir las puntas en este mercado firme, reconoció que hay casos donde el vendedor pide por encima del mercado y el comprador duda. “Pero si el precio se ajusta a lo que se está pagando, se vende. Después de cada pantalla, el mercado queda caliente, y muchos negocios salen ahí mismo o en los días siguientes”, puntualizó.

Sobre el remate de Lote 21, Savio confirmó que la firma concurre con “muy buenos ganados livianos”, incluyendo lotes de terneros y terneras en Salto, Paysandú y Tacuarembó. Piezas de cría, terneros y terneras en Treinta y Tres, vaquillonas Angus seleccionadas, lote destacado de 16 meses pesando 315 kg., además de ganadazos en San José.

Finalmente, hizo un llamado a los productores a capitalizar este momento del mercado, también en ganados gordos: “Más allá de los valores que se conocen, hay casos donde se logra un precio superior. Que consulten. Es buen momento antes que empiece a salir más oferta sobre fines de setiembre u octubre” señaló.