Mercado del gordo «en formación» según ACG

Según lo expresado por diferentes consignatarios, el mercado de ganado gordo presenta muy poca oferta y prácticamente nula concreción de negocios en un escenario de disparidad en valores presentados por la industria.

Según los operadores, las referencias generadas por la industria para los novillos rondan los US$ 4,90 hasta los US$ 5,20 por kilo y de entre US$ 4,50 y US$ 4,80 por kilo en vacas. Las entradas están cortas, entre una semana y 10 días.



En ovinos el mercado se mantiene firme con muy poca oferta lo que se refleja en los bajos niveles de faena.



En la primera reunión de abril, ACG destacó «Semana con escasa actividad por el feriado, continúa la disparidad en el mercado y la formación del mismo», en su comentario para los ganados gordos. ACG marca en su planilla semanal aumento para los novillos (US$ 0,01) y vaquillonas (US$ 0,05) mientras que la vaca permanece sin cambios. En tal sentido, los promedio son: Novillo Gordo US$ 5,20, Vacas Gordas US$ 4,82 y Vaquillonas Gordas US$ 5,11.

Reposición: “Escasa concreción de negocios ante una oferta pretenciosa donde la demanda se mantiene expectante”, referencias: terneros US$ 4,07 (US$ 0,03); terneras US$ 3,67 (US$ 0,04); vacas de invernar US$ 2,28 (US$ -0,02).

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En referencia a los ovinos “Buena demanda ante una reducida oferta, firmeza en valores”, corderos pesados US$ 5,87 (US$ 0,02), capones US$ 4,98 (US$ 0,01) y ovejas US$ 4,90 (US$ 0,01).

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