MENTIRAS VERDADERAS XIX N° 967

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

Edición Año XIX N° 967, domingo 17 de agosto de 2025

CUENTA REGRESIVA… siempre cumpliendo con nuestro servicio a la comunidad, así que recordamos que faltan 7 días para la Noche de la Nostalgia. Solo imagínense algunos nostalgiosos cuando todo era paz en la comarca y Santa Rosa tampoco llegaba…

CESES. Por suerte lo escrito queda. Con respecto a este tema nos remitimos a lo escrito en esta columna la semana pasada. Solo para recordar algo, repetiré “se habla de un inminente anuncio del cese de los 292 funcionarios que pasaron a formar parte de la plantilla de los contratos permanentes a pocos días del cambio de mando” (EL PUEBLO, 10.8.25).

ACLARANDO. En esa misma columna agregábamos que “no queda claro si se trata de una estrategia del gobierno o solo el deseo de algunos jerarcas y dirigentes de la CORE”, se despejó la incógnita tras las notificaciones realizadas el día viernes.

MEDIDAS. El mismo jueves a primera hora de la mañana comenzaban las medidas de lucha en el sector del Gramon, donde hay unos 70 contratos permanentes que han sido notificados de su inminente cese en caso de no prosperar el recurso que pueden presentar.

MÁS… pero el sindicato no se quedará de brazos cruzados. Tras conversar con nosotros en la radio el Presidente y el Secretario de ADEOMS, concurrían a reunirse con sus abogados para analizar la situación sosteniendo que era inminente que se citara de forman urgente a una asamblea general para esta semana para adoptar medidas más fuertes.

CUESTIONADO. El propio Juan Carlos Gómez dijo que el diálogo con el gobierno departamental había sufrido un duro golpe porque el jueves al mediodía se había reunido con Alejandro Secco y Sergio Acuña quienes le aseguraron que las versiones que andaban circulando que el viernes comenzarían las notificaciones a los 292 contratos permanentes eran falsas. Gómez tildó de poco creíble cualquier diálogo cuando le mintieron en la cara.

ACLARAN-DOS. El Secretario General de la Intendencia aclaró al informativo de canal 4 que no se trataba de ceses sino de notificaciones a los 292 funcionarios contratados comprendidos en el convenio colectivo del 25 de junio que el mismo había sido mal realizado y que por tanto comenzaba a correr el tiempo para que pudieran presentar un escrito haciendo sus descargos, los que serían estudiados para ver cómo se sigue.

LA DEL ESTRIBO. En nuestra anterior columna adelantamos lo que terminó pasando, ahora solo podemos agregar que esta sigue siendo una buena semana para no dejar de tomar tilo!