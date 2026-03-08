MENTIRAS VERDADERAS N° 996

La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla José Martí

Edición Año XIX N° 996, domingo 8 de marzo de 2026

CUENTA PROGRESIVA, donde se llevan contabilizados 241 días de la asunción del gobierno departamental, restando (por cuenta regresiva) 1.559 días aproximadamente para el cambio de mando o asunción de un nuevo gobierno… “mientras la vida, va” (Chito dixit).

*

LUNES. Mañana será finalmente tratado en el pleno de la Junta Departamental el proyecto de presupuesto quinquenal donde se presentarán dos informes, uno en mayoría a cargo del Edil Cristian Suárez (CORE), y otro en minoría a cargo del Edil Juan Carlos Rocca (FA).

*

FINALIZÓ. Este viernes culminó el trabajo la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto con Legislación y Reglamento, donde se aprobó el proyecto de presupuesto por 8 votos afirmativos contra 6 negativos, lo que hace presumir lo que pasará mañana en la Junta.

*

ARTÍCULO 38. En la última reunión y sin previo aviso, el oficialismo propuso derogar el famoso artículo 38 del presupuesto aún vigente donde se asigna fuente de Derecho a los convenios colectivos. No debería sorprender que el gobierno siga la prédica indicada por su equipo jurídico cuando asistió al llamado de la Junta Departamental.

*

EXPRESS. El gobierno espera aprobar mañana sin mayores contratiempos ni discusión el proyecto de presupuesto, por lo que se augura que antes de la medianoche ya estén todos cómodamente en sus domicilios. Ya no veremos largas sesiones tratando el presupuesto.

*

NEGATIVO. Según dijo este viernes al mediodía Luis Alonso, Presidente del Frente Amplio, al informativo de canal 4 Flow, el gobierno no había llevado el apunte a ninguna de las propuestas que los Ediles de su fuerza política habían presentado para modificar algunos artículos. Eso justificaría además el voto negativo que realizarán en general este lunes.

*

REAPARECIÓ. Marcelo Malaquina se dejó ver en sus redes sociales a través de una foto junto a Julio María Sanguinetti que se sacaron en el domicilio del expresidente con el siguiente texto: “cuando hay claridad y principios, el respaldo llega. Gracias por la confianza y el apoyo Presidente”. Ahora hay que esperar a que se deje ver en Salto.

*

LA DEL ESTRIBO. Como no podía ser de otra manera, que nuestras últimas palabras vayan dirigidas hacia la Mujer en un día de reflexión y conmemoración de todo lo que ha conquistado a través de su fecunda lucha, pero fundamentalmente de todo lo que aún resta conquistar. A todas, mi respeto y admiración. Hasta siempre y… tilo pa’la barra!

