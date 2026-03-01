MENTIRAS VERDADERAS N° 995

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

Edición Año XIX N° 995, domingo 1° de marzo de 2026

CUENTA PROGRESIVA, donde se llevan contabilizados 234 días de la asunción del gobierno departamental, restando (por cuenta regresiva) 1.566 días aproximadamente para el cambio de mando o asunción de un nuevo gobierno… “mientras la vida, va” (Chito dixit).

*

AÑO. Hoy se cumple el primer año de asunción del gobierno encabezado por el Presidente Yamandú Orsi. Durante dos domingos consecutivos hemos consultado sobre las luces y sombras de esta gestión en su primer aniversario al Presidente y Vicepresidente del FA, Luis Alonso y Mijail Pastorino respectivamente por el oficialismo, y luego al Diputado Pablo Constenla y al Presidente blanco Alejandro Secco quienes analizaron en detalle lo ocurrido en este período. Ahora nos encarrilamos al primer año del gobierno departamental.

*

CARNAVAL. Anoche fue el concurso de Llamadas locales que lentamente va cerrando la temporada carnavalera, tras la finalización también del concurso de murgas el sábado a la madrugada. En general, el gobierno está satisfecho con la organización de todas las actividades, de todas maneras, supimos que recogen el guante de algunas críticas que entienden pueden terminar sumando para mejorar el carnaval del próximo año.

*

REVISACIÓN. Igualmente, ya han manifestado públicamente que una vez que termine el carnaval, se analizará con autocrítica todo lo que sea necesario cambiar para mejorar.

*

PLAZOS. Los días pasan y el tiempo se acorta a la hora de pasar al plenario de la Junta para votar el proyecto de presupuesto de la Intendencia de Salto, es por eso que los ediles se multiplican entre el Congreso Nacional de Ediles y el trabajo de la comisión integrada.

*

RANKING. Si tuviéramos que realizar un ranking de presencia mediática de nuestros tres Diputados, podríamos decir claramente que quien mejor está comunicando su gestión es el colorado Horacio de Brum, seguido de lejos por Pablo Constenla y más lejos aún, Álvaro Lima que podemos afirmar que aún no ha definido ninguna estrategia comunicacional.

*

ENCUESTA. Esta semana participó el politólogo salteño Ernesto Nieto del programa radial En Perspectiva, que conduce el periodista Emiliano Cotelo, donde al analizar una encuesta realizada por Ágora en Salto, en el tema “¿cuál es el principal problema del departamento?” y saliendo de lugares comunes como el desempleo en primer lugar, con un 30%, llamó la atención el 6° (los políticos) y 7° (corrupción política) lugar con el mismo 4,7%. Eso debería despertar una alarma a nuestra clase política debido a la percepción del salteño sobre ellos.

*

LA DEL ESTRIBO. Esa percepción del salteño sobre nuestros políticos no es gratuita, se nota que se viene pergeñando una especie de campaña no planificada en redes sociales de desprestigio, lo que termina siendo peligroso porque abre las puertas a outsiders que llegan como autoproclamados salvadores y luego ya sabemos cómo termina todo… tilo pa’la barra!

