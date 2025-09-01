MENTIRAS VERDADERAS N° 969

La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla José Martí - Advertisement -

Edición Año XIX N° 969, domingo 31 de agosto de 2025

REENCUENTRO. Los blancos se reencontraron en su convención departamental luego de los recientes festejos realizados en su 189° aniversario hace un par de semanas. En esta oportunidad, se trataba de elegir a sus nuevas autoridades locales…

*

VARA. Allí fue reelecto como su presidente Alejandro Secco, quien en su discurso de re asunción, recordó que lo fue a buscar Carlos Albisu en 2020 para que asumiera tal responsabilidad. En ese momento decidió poner como principales objetivos recuperar la banca nacionalista para Salto que hacía 2 elecciones les era esquiva y ganar las elecciones departamentales. Dijo que en ese momento sintió que colocaba la vara demasiado alta, pero a la vista de lo que se logró, “ahora la vara estará más arriba”, reflexionó.

*

JEFES. Como visitas para acompañar la ocasión aparecieron Álvaro Delgado, presidente blanco, y el Senador Luis Alberto Heber, “mi jefe”, nos dijo María Eugenia Almirón. También se hizo presente el Intendente Albisu, quien nos comentó que Delgado le preguntó si lo esperaba con algo (asado o paella, especialidades del salteño), a lo que le respondió que recién había llegado de Montevideo y a la madrugada ya estaba viajando de nuevo. Por lo que seguramente Delgado debió recurrir al clásico delibery antes de seguir viaje.

*

INTERNA. Esta semana pudimos confirmar que la interna frenteamplista está que arde, donde en el Comité de Base Progreso representantes del grupo Raíces pidieron la renuncia del presidente Luis Alonso, quien luego conversando con nosotros en la radio dijo que Raíces no era un grupo en la orgánica frenteamplista, lo que produjo el enojo de la exdiputada y actual edila suplente Catalina Correa, quien pidió derecho a réplica…

*

POLÉMICA. Quien conozca a Catalina sabe que nunca se guarda nada y dice lo que piensa, caiga quien caiga. Y en la charla que tuvimos con ella en nuestro programa en radio Arapey acusó y responsabilizó de los inminentes anuncios de ceses en la Intendencia a Andrés Lima y a la directiva de ADEOMS, por haberles hecho creer lo de su estabilidad laboral cuando habían ingresado a la Intendencia de manera irregular, dando así la razón al planteo que viene haciendo gobierno departamental, desautorizando además al sindicato.

*

LA FRASE: “Con lo que no estamos de acuerdo es que esa permanencia pase por un ingreso que no estuvo bien. Estos trabajadores no ingresaron por la vía que correspondía, fueron punteros políticos en su mayoría, y además en un año electoral. Eso es lo que a nosotros nos molesta” (Catalina Correa, Edil Raíces FA, en “Segunda Mañana” de radio Arapey, 29.8.25).

*

LA DEL ESTRIBO. En la misma entrevista, Correa desautorizó a sus dos compañeros que pidieron la renuncia de Alonso en el Día de los Comités de Base. Todo hace pensar que esta interna está lejos de aplacarse, así que nuestra recomendación es que haya tilo pa’la barra!