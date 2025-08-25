MENTIRAS VERDADERAS N° 968

- Advertisement -

Edición Año XIX N° 968, domingo 24 de agosto de 2025

CUENTA REGRESIVA… cumpliendo con nuestro servicio a la comunidad, recordamos que faltan un día para la conmemoración de los 200 años de nuestra Independencia como nación, que algunos dicen que arrancó con “La Redota”, cuando el pueblo de criollos nacidos en esta tierra siguió a quien designó de hecho su Jefe, Don José Gervasio.

DE VISITA. Este jueves los sindicalizados en ADEOMS se nuclearon en la Junta Departamental, donde su presidente y secretario fueron recibidos por el presidente del legislativo junto a su secretario y los coordinadores de bancada de la CORE y del FA.

BOCHINCHEROS. Esta visita no pasó inadvertida ni para los ediles ni para los vecinos, pues la movilización de municipales fue bastante ruidosa con sus cánticos, tamboriles, bocinas y bombas de estruendo, pasando largamente el nivel de decibeles permitidos por la norma.

PRESENTES. Fui el único periodista que estuvo presente en la reunión mantenida entre políticos y gremialistas en el escritorio del secretario del legislativo, no porque tuviera coronita por cubrir las sesiones de la Junta por más de 20 años, sino porque nadie más apareció al momento de ingresar la delegación de sindicalizados. De todas maneras, agradecemos el gesto de las autoridades que no hicieron problema por nuestra presencia.

RESPETUOSO. Por eso mismo, fuimos testigos privilegiados, junto a Vicente Massarino, fotógrafo de EL PUEBLO, del buen relacionamiento que pudo respirarse en dicha reunión, donde Gómez y Martínez pudieron expresarse con total libertad sobre sus puntos de vista de la actuación del Ejecutivo departamental. Todos los presentes recibieron copia del documento entregado por ADEOMS, denunciando desconocimiento del convenio colectivo del 25 de junio. El secretario Perna dio cuenta de recibido y adelantó que posiblemente el planteo gremial pase a la comisión de Legislación y Reglamento para su estudio.

ADELANTO. Posteriormente de la reunión, solicitamos a Enzo Molina, presidente de la Corporación, unas palabras para nuestra cobertura para EL PUEBLO, donde adelantó que el tratamiento que se le dará al planteo de ADEOMS será con la seriedad que corresponde, pero aseguró que el legislativo no tendría ni arte ni parte en la decisión final que adopte el Ejecutivo sobre el destino de los 292 funcionarios municipales con contrato permanente.

CIRCO. Unas horas antes, dialogando en la radio con el coordinador de bancada de la Coalición Republicana en la Junta Departamental, el Edil Facundo Marziotte, nos dijo que no se prestarían a ningún circo que se intentase instalar en la movida que se haría en la noche.

LA DEL ESTRIBO. En la misma sintonía parece haber procedido la bancada de ediles del Frente Amplio, porque ninguno de ellos tocó el tema esa noche en la sesión del legislativo, lo que demuestra que esa interna está algo inquieta y contradictoria. Tilo pa’la barra!