Menoni destacó inversión, continuidad y valor en el turismo durante inauguración en Arapey

El ministro Pablo Menoni destacó el rol privado, la continuidad política y el valor del turismo en la inauguración de Raíces del Arapey

Esto genera trabajo genuino y posiciona a Salto como un destino cada vez más atractivo… Esto genera trabajo genuino y posiciona a Salto como un destino cada vez más atractivo Mg. Ing. Pablo Menoni, Ministro de Turismo

En el marco de la inauguración del hotel Raíces del Arapey, el ministro de Turismo, Magíster Ingeniero Pablo Menoni, dejó definiciones contundentes sobre el presente y el futuro del sector turístico en Uruguay, en un discurso donde combinó reconocimiento, análisis y proyección.

Ante autoridades, empresarios y público en general, Menoni comenzó destacando un elemento que consideró esencial en todo emprendimiento de estas características: el compromiso humano. “Esto sin amor y sin empeño no se consigue”, afirmó, poniendo en valor el esfuerzo sostenido detrás del proyecto. En esa misma línea, resaltó el componente generacional del emprendimiento y felicitó a la familia impulsora, destacando la continuidad del trabajo y la visión a largo plazo.

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El ministro también hizo hincapié en un concepto clave para entender el desarrollo turístico: el riesgo. Señaló que si bien desde el Estado se pueden generar condiciones favorables y trabajar en articulación entre organismos públicos —lo que definió como sinergia público-público—, el motor fundamental sigue siendo la inversión privada. “Si no hay un privado que arriesgue, que se comprometa, estas cosas no salen adelante”, sostuvo con énfasis.

En ese sentido, profundizó sobre uno de los debates recurrentes en torno a Uruguay como destino turístico: el costo. Menoni planteó la necesidad de cambiar el enfoque y diferenciar entre precio y valor. Explicó que, si bien el país puede ser percibido como caro, la clave está en ofrecer experiencias que justifiquen ese costo. “El valor es subjetivo, pero es lo que realmente define la experiencia del visitante”, señaló.

Para respaldar esta visión, aportó un dato significativo: Uruguay cuenta con un índice de turismo receptivo per cápita superior a uno, lo que implica que recibe más turistas que su propia población. “Somos el número uno en Sudamérica en ese sentido”, afirmó, subrayando que ese logro no sería posible sin un sector privado profesional, competitivo y comprometido a lo largo del tiempo.

Cuando vamos a promover Uruguay en el exterior, tenemos certezas que otros países de la región no pueden ofrecer

Otro de los pilares de su intervención fue la continuidad política. Menoni destacó que el desarrollo del turismo en Uruguay no responde a políticas aisladas, sino a una construcción sostenida a través de diferentes administraciones. En ese marco, saludó al exintendente Andrés Lima y reconoció el trabajo conjunto con las actuales autoridades departamentales. “Esto es una continuidad, una construcción que trasciende gobiernos”, expresó.

Asimismo, remarcó la estabilidad jurídica como un factor diferencial para la captación de inversiones. Recordó que la ley de inversiones vigente data de 1998 y ha sido mantenida y fortalecida por distintos gobiernos de diferentes partidos políticos. “Cuando vamos a promover Uruguay en el exterior, tenemos certezas que otros países de la región no pueden ofrecer”, indicó, agregando que esa previsibilidad es clave para atraer capitales.

Menoni también abordó la necesidad de seguir profesionalizando el sector turístico y mejorar la toma de decisiones en la gestión pública. En ese sentido, enfatizó la importancia de trabajar en base a evidencia. “Queremos aplicar el método científico a la gestión, dejar de lado las suposiciones y avanzar con certezas”, afirmó, destacando el trabajo conjunto con la Cámara de Turismo y otros actores del sector.

Raíces, cercanía y visión de futuro

Tras el acto inaugural, el ministro dialogó con EL PUEBLO y dejó ver un perfil más cercano, marcado por su vínculo personal con el departamento de Salto.

“Esta es mi casa”, expresó con naturalidad. Recordó que, si bien su trayectoria lo llevó a instalarse en Montevideo por motivos de estudio y familia, su identidad salteña permanece intacta. “El cariño no se pierde nunca, y eso se siente en cada saludo, en cada abrazo”, comentó, en referencia al recibimiento que tuvo durante la jornada.

La gente recién está retomando la costumbre de viajar al interior

Consultado sobre el impacto del nuevo hotel, Menoni fue claro al señalar que se trata de una inversión estratégica para el departamento. “Esto genera trabajo genuino y posiciona a Salto como un destino cada vez más atractivo”, afirmó. Reiteró que estos logros no son casuales, sino el resultado de políticas sostenidas, coordinación institucional y un sector privado dispuesto a invertir.

En relación al contexto actual del turismo, reconoció que el sector ha atravesado cambios importantes en los últimos años. La pandemia y la situación económica regional, particularmente en Argentina, afectaron el flujo de visitantes y modificaron hábitos. “La gente recién está retomando la costumbre de viajar al interior”, explicó.

Frente a este escenario, el Ministerio viene trabajando en diversas estrategias. Una de ellas es incentivar el turismo interno, promoviendo que los propios uruguayos descubran destinos dentro del país. “Tenemos lugares increíbles que muchos aún no conocen”, sostuvo.

En esa línea, destacó el cambio de enfoque en la promoción turística, ampliando la tradicional apuesta por el sol y playa hacia propuestas del interior. Mencionó como ejemplos las minas de piedras semipreciosas en Artigas y el Valle del Lunarejo en Rivera, incorporados en campañas recientes. “Estamos mostrando un Uruguay más diverso”, señaló.

Otro aspecto clave es la conectividad. Menoni explicó que se han incrementado las frecuencias aéreas entre Montevideo y Salto, pasando de dos a tres semanales, y se ha incorporado la conexión con Rivera. Estas medidas buscan facilitar el acceso y fomentar la movilidad tanto de turistas nacionales como internacionales.

La atención, la hospitalidad, la profesionalización del sector son claves para fidelizar al turista

Pero además, el ministro profundizó en un aspecto cultural del turismo que considera central para el desarrollo del interior: el cambio de mentalidad. Señaló que durante años el turismo interno estuvo asociado a fechas puntuales o escapadas ocasionales, pero hoy el desafío es instalarlo como una práctica sostenida. “Tenemos que lograr que el uruguayo elija su país más veces al año, no solo en vacaciones”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la importancia de generar propuestas atractivas durante todo el año, rompiendo con la estacionalidad. Indicó que destinos como el litoral termal tienen un potencial enorme en ese aspecto, al ofrecer alternativas que no dependen exclusivamente del verano. “El norte tiene mucho para dar y lo estamos potenciando”, aseguró.

También hizo referencia al rol de la capacitación y la calidad del servicio. Para Menoni, no alcanza solo con tener atractivos naturales o infraestructura, sino que es fundamental brindar una experiencia integral. “La atención, la hospitalidad, la profesionalización del sector son claves para fidelizar al turista”, sostuvo.

Asimismo, subrayó que el crecimiento del turismo en el interior debe ir acompañado de desarrollo local. “Cuando llega un turista, no solo beneficia al hotel, sino a toda la cadena: gastronomía, transporte, comercio, servicios”, explicó, destacando el efecto multiplicador de este tipo de inversiones.

Finalmente, el ministro sintetizó su visión sobre el rol del Estado en el desarrollo turístico. “Nosotros tenemos que generar las condiciones”, afirmó. Condiciones que permitan que el sector privado invierta, crezca y continúe apostando por el país.

Con un mensaje claro y una mirada estratégica, Menoni dejó en Arapey no solo la inauguración de un nuevo emprendimiento, sino también una reafirmación del camino que Uruguay busca consolidar en materia turística: calidad, estabilidad, identidad y trabajo conjunto como bases del desarrollo sostenido del sector.



Conociendo a el Mg. Ing. Pablo Menoni

Es el actual Ministro de Turismo de Uruguay, profesional de formación técnica con título de ingeniero y estudios de posgrado a nivel de maestría. Nacido en Salto, mantiene un fuerte vínculo con el interior del país, lo que ha marcado su visión sobre el desarrollo territorial y turístico.

A lo largo de su trayectoria ha estado ligado a la gestión pública y al impulso de políticas vinculadas al desarrollo productivo, la inversión y el turismo. Desde su rol como ministro, promueve la articulación entre el sector público y privado, la descentralización de la oferta turística y la generación de experiencias de valor, posicionando al turismo como un pilar clave para el crecimiento económico del Uruguay.

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