Memoria, trabajo y salario: los ejes del 1º de Mayo

PIT-CNT Salto define el 1º de Mayo con foco en memoria, empleo y salario, alertando por desempleo y precariedad laboral y reclamando respuestas concretas.

En la antesala de un nuevo Día Internacional de los Trabajadores, la presidenta del PIT-CNT en Salto, Marcela Da Col, reafirmó el carácter histórico, reivindicativo y también festivo de una jornada que, según subrayó, “es la más importante del año para el movimiento sindical”. La fecha, que rememora la lucha obrera iniciada con los mártires de Revuelta de Haymarket, vuelve a convocar a miles de trabajadores con una consigna clara: memoria, trabajo y salario.

Da Col destacó que el 1º de mayo no es solo una instancia de conmemoración, sino también de reflexión colectiva. “Recordar de dónde venimos es fundamental para entender por qué seguimos luchando. Hubo un tiempo en que las jornadas laborales superaban las 16 horas, sin derechos ni garantías. Esa historia no puede olvidarse”, señaló. En esa línea, remarcó que el movimiento sindical mantiene vigente la necesidad de defender conquistas que aún hoy no están plenamente aseguradas.

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DESEMPLEO

En el plano local, la dirigente puso el foco en una preocupación central: la falta de empleo en Salto. “Es un tema que venimos denunciando desde el año pasado. No alcanza con señalarlo, necesitamos respuestas concretas y actores que se involucren”, afirmó. A esto se suma, según explicó, la problemática de la calidad del empleo existente. “No todos los trabajos son dignos. Hay jornadas extensas, falta de pago de horas extras y condiciones que no respetan derechos básicos”, advirtió.

CONSIGNA

La consigna nacional de este año incorpora además un posicionamiento definido como “antiimperialista”, lo que generó debate incluso dentro de la opinión pública. Da Col explicó que esta definición responde al contexto internacional actual. “No podemos mirar solo nuestra realidad. Hay conflictos globales que afectan a los trabajadores en todo el mundo. Como movimiento internacionalista, nos solidarizamos con quienes sufren desigualdades, violencia o explotación”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la defensa de los derechos laborales trasciende fronteras y se vincula con la defensa de la vida humana. “Nos preocupa cualquier situación donde se vulneren derechos, donde haya hambre, persecución o falta de oportunidades. Esa también es una lucha del movimiento sindical”.

ARTICULACIÓN

Da Col hizo hincapié en el rol activo del PIT-CNT en la generación de propuestas hacia la sociedad. Mencionó el trabajo articulado con instituciones públicas y privadas, así como la participación en instancias de formación laboral. “No solo protestamos, también buscamos soluciones. Apostamos a la capacitación para que los trabajadores puedan insertarse en nuevas oportunidades laborales”, indicó.

Asimismo, adelantó gestiones con autoridades departamentales y actores del sector empresarial para fomentar inversiones que generen empleo. “Queremos conocer de primera

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