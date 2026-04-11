Mejoras en la Biblioteca Departamental «Felisa Lisasola»: servicios afectados por obras

Entre el 13 y el 17 de abril, la biblioteca Felisa Lisasola tendrá servicios limitados debido a obras de remodelación en sala de lectura y atención.

La biblioteca se renueva para ofrecer un mejor espacio a sus lectores

La Biblioteca Departamental «Felisa Lisasola» se encuentra en un proceso de transformación. Con el fin de brindar un entorno más cómodo y moderno para todos los salteños, el Gobierno de Salto continúa ejecutando el plan de obras de mejora en su emblemático edificio.

Debido al avance de estas intervenciones, se informa a los usuarios y al público en general que la atención se verá limitada —en una primera instancia— desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de abril.

- espacio publicitario -

Áreas afectadas y alcance de la medida

En esta etapa, los trabajos de remodelación se concentrarán específicamente en los sectores neurálgicos de la biblioteca:

Sala de lectura: Se realizarán tareas de acondicionamiento para mejorar el confort de quienes acuden a estudiar o investigar.

Se realizarán tareas de acondicionamiento para mejorar el confort de quienes acuden a estudiar o investigar. Atención al público: El área de recepción y mostrador central será intervenida para optimizar la gestión de préstamos y consultas.

Dada la naturaleza de estos trabajos, el funcionamiento habitual de la biblioteca sufrirá restricciones parciales durante toda la semana.

El compromiso con la cultura local

Desde la Coordinación de Cultura del departamento se ha destacado que estas molestias son temporales y necesarias para alcanzar el objetivo final: ofrecer un espacio renovado, más confortable y adecuado a las necesidades actuales de los lectores.

Se agradece la paciencia y comprensión de los usuarios habituales mientras se trabaja en estas mejoras que, una vez finalizadas, permitirán disfrutar de una biblioteca en óptimas condiciones para toda la comunidad.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/btzp