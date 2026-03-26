Megaestafa online desde Colombia golpea a Uruguay

Red internacional de fraude financiero operada desde Colombia engañó a uruguayos con falsas inversiones. Autoridades alertan y brindan claves para evitar caer.



La megaestafa que llegó hasta Uruguay desde un piso en Colombia

Fuente: Investigación de Búsqueda (Uruguay) y El País de Cali, en alianza con CONNECTAS

Un jubilado uruguayo de 82 años perdió US$ 75.000, los ahorros de toda su vida. No fue víctima de un robo callejero, sino de una sofisticada red de fraude financiero operada desde el piso 29 de un edificio en Cali, Colombia.

- espacio publicitario -

La empresa detrás del engaño se llama Invesa Capital, que se presenta como una plataforma de inversiones radicada en Sudáfrica. Sus víctimas en Uruguay, México, Chile y Honduras la encontraron a través de publicidades falsas en Facebook, TikTok e Instagram, generadas con inteligencia artificial y protagonizadas por figuras públicas de cada país. En Uruguay, el señuelo era invertir en ANCAP o UTE.

Al dejar sus datos en el formulario, los usuarios recibían una llamada casi inmediata. Del otro lado de la línea no había expertos financieros, sino jóvenes de entre 18 y 25 años entrenados durante apenas nueve días en una «escuela de estafadores». Las llamadas, aunque parecían venir desde Barcelona o Islas Mauricio gracias a sistemas VPN, nunca cruzaron el Atlántico.

El mecanismo era siempre el mismo: primero una pequeña inversión de US$ 200 que «crecía» rápidamente en la aplicación, luego presión para depositar más dinero, y finalmente la imposibilidad de retirar los fondos bajo excusas interminables. Algunos llegaron a vender propiedades o vaciar cuentas de ahorro familiar.

El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió una alerta sobre Invesa Capital en julio de 2024, señalando que opera sin ningún registro oficial en el país. Actualmente existe una investigación en curso en la Policía y la Fiscalía uruguayas.

Clave: si una inversión online le promete ganancias rápidas y sin riesgo, desconfíe. En el próximo número explicamos cómo protegerse.

Cómo no caer en la trampa — Señales de alerta y medidas de prevención

Segunda parte sobre la investigación publicada por Búsqueda y El País de Cali

La megaestafa de Invesa Capital no es un caso aislado. Uruguay registró un pico de 31.435 denuncias por ciberestafas en un solo año, y la tendencia muestra que este tipo de fraude financiero online crece sin pausa en toda la región. Conocer las señales puede marcar la diferencia entre proteger sus ahorros o perderlos.

¿Cómo reconocer una estafa de inversión online?

Publicidad en redes sociales con famosos o empresas estatales (ANCAP, UTE, Antel) prometiendo rentabilidad extraordinaria

con famosos o empresas estatales (ANCAP, UTE, Antel) prometiendo rentabilidad extraordinaria Presión para invertir rápido , con llamadas insistentes desde números desconocidos o con acento extranjero

, con llamadas insistentes desde números desconocidos o con acento extranjero Ganancias visibles en la app que nunca pueden retirarse, o que desaparecen cuando se solicita el retiro

que nunca pueden retirarse, o que desaparecen cuando se solicita el retiro Solicitud de fotos de tarjetas de crédito o datos bancarios bajo excusas de «verificación de identidad»

o datos bancarios bajo excusas de «verificación de identidad» Promesas de recuperar dinero perdido a cambio de un pago previo (estafa sobre estafa)

¿Qué hacer si sospecha?

No deposite más dinero bajo ninguna circunstancia Consulte el BCU (www.bcu.gub.uy) si una empresa de inversiones está registrada y habilitada en Uruguay Denuncie ante la Policía (911), aunque sienta vergüenza, su denuncia puede proteger a otros Bloquee su tarjeta de inmediato si compartió datos bancarios con una plataforma sospechosa Avise a su entorno: comparta esta información con familiares mayores, quienes son el principal blanco de estos fraudes

La investigación conjunta de Búsqueda y El País de Cali logró identificar la empresa colombiana Gmor IT Solutions S.A.S. como operadora del fraude, que ya cambió de nombre y opera hoy bajo el nombre Evostock, repitiendo el mismo esquema. Las autoridades sudafricanas abrieron una investigación formal en noviembre de 2024, pero el engaño continúa activo.

Si usted o alguien de su entorno fue víctima, denuncie en cualquier Seccional policial o en Fiscalía.Para asesoramiento puede escribir al correo: [email protected]

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/mqes