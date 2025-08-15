Megadeth anuncia su despedida con un álbum final y gira mundial en 2026

- espacio publicitario -

Megadeth anuncia su adiós definitivo

Después de más de cuatro décadas escribiendo parte fundamental de la historia del heavy metal, Megadeth anunció que su próximo álbum será el último de su carrera. La banda liderada por Dave Mustaine acompañará este lanzamiento con una gira mundial de despedida en 2026, marcando así el cierre de una trayectoria que influenció a generaciones de músicos y fans.

Un anuncio con mensaje para los fans

La noticia fue revelada a través de un video protagonizado por el icónico personaje Vic Rattlehead, donde se anuncia que “el próximo álbum de Megadeth será el último… cuando resurja el nuevo mundo, vendrá la gira de despedida global”.

Mustaine, en un mensaje personal, aseguró: “No estén tristes, alégrense… acompáñenme a celebrar estos próximos años juntos”. El músico subrayó que la decisión llega en un momento alto de su carrera, buscando despedirse en plenitud artística.

El legado de una leyenda del metal

Formada en 1983 tras la salida de Mustaine de Metallica, Megadeth se convirtió en uno de los pilares del Big Four del thrash metal, junto a Metallica, Slayer y Anthrax. Con más de 50 millones de discos vendidos y 16 álbumes de estudio publicados, su influencia marcó un antes y un después en la técnica guitarrística, la velocidad y la agresividad del género.

Clásicos como Peace Sells… but Who’s Buying?, Rust in Peace o Countdown to Extinction definieron el sonido de una era, mientras que la banda se mantuvo activa en giras y festivales hasta la actualidad.

Lo que se sabe del último capítulo

El 17º álbum de estudio aún no tiene nombre oficial, pero será la pieza final de la discografía. La gira de despedida, prevista para 2026, recorrerá los principales escenarios del mundo, con fechas que se anunciarán en los próximos meses.

Según Mustaine, el objetivo es ofrecer conciertos memorables que celebren la música, el vínculo con el público y la hermandad forjada durante más de 40 años de carretera.