Mega Agro participa de Pantalla Uruguay con más de 950 vacunos

Este viernes, desde la hora 9, se realizará una nueva edición del remate de Pantalla Uruguay, que contará con la participación de la firma Megaagro, la cual pondrá a la venta una destacada consignación de 950 vacunos en diferentes categorías y zonas del país.

En diálogo con Marcos Russo, integrante de la firma, expresó que “la oferta es muy interesante, con ganados de calidad y muy bien ubicados, filmados hasta último momento para sumar más lotes”.

La oferta de Megaagro

Entre los lotes más relevantes se destacan: Ternera en Cerro Largo de Clarita SRL y de Agromarta Soc. Agropecuaria en Durazno. Además novillos de 1 a 2 años de Estancia Las Delicias SG en Paysandú, de Invierta en Durazno y de Parques del Estero en Rocha. Lote mixto de Mariana Iriarte en Artigas, novillos de 2 a 3 años, pesando 440 kilos, cruza Angus–Brangus de La Querencia, zona Tomás Pás, Paysandú. También, vacas de invernada Angus de Ledercrown en Tierras Coloradas, Paysandú, ganado de 460 kilos promedio, con gran proyección de invernada y 275 vacas de invernada Hereford de Estancia Mataojo, en Salto, ganadazo con un peso de 360 kilos, que constituyen un lote destacado tanto por volumen como por calidad, resaltó Russo.

La oferta de Megaagro se completa con un lote de vacas preñadas de Campoere SRL en Treinta y Tres.

Demanda sostenida

Russo señaló que el remate se da en un contexto de firme demanda de haciendas: “Estamos en un entorno de más de 6.400 vacunos a nivel del consorcio. Todo lo que aparece se vende de forma ágil y a buenos valores, impulsado por el mercado del gordo y el inicio de la primavera”, afirmó.

En cuanto al panorama de negocios, sostuvo que “hay pedidos de todas las categorías, desde vacas de invernada y novillos hasta terneros y vientres preñados, sobre todo Angus, que tiene una demanda muy firme. En el norte del país la colocación es muy ágil y el productor puede defender sus precios con solidez”.

Condiciones financieras y oportunidades

El consignatario resaltó también las condiciones financieras que ofrece Pantalla Uruguay, tanto para invernada como para cría. “Seguramente sea el último remate con kilos de invierno, lo que lo hace aún más atractivo para quien quiera reponer”, subrayó.

Lanares en el mercado

Consultado sobre el rubro ovino, Russo explicó que la demanda también se mantiene firme: “La faena se ha reducido y la oferta es escasa, pero con entradas rápidas y valores que incluso superan las referencias de mercado. Hasta después de las esquilas seguiremos con poca disponibilidad”, concluyó.