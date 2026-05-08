Mayo Amarillo no frena los accidentes: motociclista y peatón terminaron graves!!!

Próximo a la hora 11:25 del 7 de mayo, personal policial concurrió a la intersección de calles Ituzaingó y Guaviyú por un siniestro de tránsito. En el lugar, el conductor de una moto Zanella ZB, de 53 años, que circulaba por calle Ituzaingó al norte, resultó lesionado tras entrar en colisión con un camión JAC conducido por un joven de 26 años, que circulaba por calle Guaviyú al este.

Acudió ambulancia de UCMS y, visto por médico a cargo, se le diagnosticó: “Posible fractura de miembro inferior, traumatismo de tórax y traumatismo encéfalo craneano”, siendo trasladado al Centro Médico de Salto. Trabaja en el hecho la Brigada Departamental de Tránsito.

Por otra parte, el mismo 7 de mayo, próximo a la hora 18:00, se tomó conocimiento de otro siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de calles Asencio y Brasil, con personas lesionadas.

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En el lugar se entrevistó a una adolescente de 17 años, quien manifestó que circulaba en una moto Yumbo Max 50 por calle Asencio al sur y, a pocos metros de calle Brasil, un automóvil maniobró para salir de un estacionamiento, impactando con una de las ruedas de la moto, provocando la caída al pavimento de la conductora y su acompañante, también de 17 años.

Ambas fueron asistidas por emergencia médica, expidiéndose diagnóstico de “Poli leve”. Una de ellas presentó lesión en rodilla izquierda y fueron trasladadas al CAM. Intervino Brigada Departamental de Tránsito.

Asimismo, mediante llamado al 911, próximo a la hora 19:00, personal policial tomó conocimiento de un siniestro de tránsito ocurrido en avenida Barbieri y Santos Errandonea, donde resultó lesionada una peatón.

En el lugar, efectivos policiales constataron que una mujer de 70 años estaba siendo asistida por emergencia médica, siendo trasladada al Hospital Regional Salto con diagnóstico primario de “Politraumatizada grave”.

Por otra parte, se entrevistó a una mujer de 63 años, conductora de una camioneta Toyota, quien expresó que circulaba por avenida Barbieri al oeste y, al llegar a la intersección con Santos Errandonea, rozó a una peatón que cruzaba por la cebra de sur a norte, indicando que no logró divisarla a tiempo. La conductora detuvo la marcha y prestó asistencia inmediata a la víctima. Trabaja en el caso la Brigada Departamental de Tránsito.

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