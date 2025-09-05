back to top
2.2 C
Salto
viernes, septiembre 5, 2025
InicioDEPORTES

Maycon Rodriguez y este Hindú de la siembra

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
2
Tiempo de lectura: 4 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/8mxr

Al plantel lo conforman, entre otros: Walter CabreraDeivid SalaberryNicolás RodríguezMateo MassarinoSebastián GalliFernando MiquelarenaGastón ElgarteJuan Carlos PereiraSantiago OrtizRodrigo Da CundaMartín MachadoCarlos PereiraEmiliano GómezMartín SuárezEmanuel CardozoFernando RamosCarlos Vaquuett y Rodrigo Flores.
El Director Técnico es Maycon Rodríguez;
El Preparador Físico es Emanuel Priario;
El delegado es Branco Molina;
El kinesiólogo es Bruno Sánchez.

Hindú está ahí. ¿O no es acaso el segundo equipo en la tabla de la “A”?
Habría que prestarle atención.
Porque está invicto. Porque le va sacando jugo a lo que tiene.
Porque de repente, ellos admiten que no incluyen a jugadores con mucha gloria campeona.
Pero también sostienen que “cada partido es un examen que nos renueva y ahora que llega Universitario, no tenemos porqué venir a menos o que no somos capaces de alcanzar un resultado que proteja esta ilusión”.
Incluso para el DT Maycon Rodríguez, “los buenos resultados invitan a soñar y nosotros estamos en esa línea.
No es un campeonato de tantas fechas como para no pensar que de los 12 equipos, 8 ingresan a los play‑off.
No hablamos mucho del futuro. Hablamos de cada partido”.

El Hindú de Maycon, fue el segundo en ascender la temporada pasada: de la “B” a la “A”.
Para este año de retorno en el círculo máximo, el objetivo de apuntar a algunas incorporaciones, las que fueron necesarias o aquellas como parte de lo posible, mientras Nacional le cedió algunos jugadores en préstamos como en los casos de Salaberry y Erasun por solo citar dos.
Mientras se prolongan los que se constituyeron en base de un año atrás.
En la fecha que viene, Hindú se le planta a Universitario.
Para el equipo hoy segundo en la tabla, no será un partido más desde el valor histórico.
Después de todo es la primera vez que enfrentará a un equipo Campeón del InteriorUniversitario lo es.
“Para nosotros es nuevo ese apunte, y de repente se suma como estímulo.
Sabemos a quién tendremos enfrente, pero no faltan razones para que no pensemos en tener respuesta.
Hay que tener concentración, evitar desacomodos y no caer en fórmulas que no conocemos.
Hacer lo que podemos y hacerlo…lo mejor posible.
A partidos, como estos, hay que saberlos trabajar”.
Este es el Hindú de ahora. El segundo de la tabla. El de los 5 puntos de 9 posibles.
Tiene los pies en la tierra. Reconoce que la senda es larga.
¿Tiene derecho a atreverse?…¿Y por qué no? Lo tiene.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

📋 Que lo sepan en la “A”

Los árbitros de la decisión

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -
Registrate y participa de increibles sorteos

Jueves a la tarde en la Liga Salteña de Fútbol. Desde el Colegio de Jueces a la administración, para que la confección del programa de partidos en la “A” sea posible. Es el fútbol que retorna en la “A”, a tres canchas y con las ternas resueltas en cada caso. Desde EL PUEBLO, solo se trata de recorrer la propuesta.

HoraPartidoÁrbitros
14:30S. Nuevo – LibertadAndrés PírizDidier CuelloNicolás Castaño
16:45Gladiador – F. CarrilMarcelo IzaguirreRicardo GonzálezAlexander Moreno
14:00Arsenal – S. AméricaRobert AguirreJonathan GuglielmoneCristian Massaroni
16:15Universitario – HindúAlfredo HernándezJosé RamalloBelén Robaina
14:00S. Uruguay – CeibalRobert LedesmaMauro MeloDanilo Urrutti
16:15R. Plate – NacionalMauro MeloRobert LedesmaGimena Rodríguez

Parciales de S. Nuevo y F. Carril ingresan a la tribuna España, de Libertad y Gladiador a la Irazoqui.
Parciales de Arsenal y Universitario ingresan al sector sur (principal), de S. América e Hindú al sector norte.
Parciales de S. Uruguay y R. Plate ingresan al sector norte (principal), de Ceibal y Nacional al sur.

🗓️ Séptima fecha del Torneo Clausura

Chaná y Universitario, los primeros en entrar

Será hoy viernes cuando se inicie la séptima fecha del Campeonato Clausura en la Divisional “A” del Consejo Único Juvenil. La nueva secuencia se prolongará mañana, para culminar el lunes. A saber:

HoraPartidoSubstitucionesÁrbitros
20:30Chaná – UniversitarioSub. 18Marcelo IzaguirreGimena RodríguezAlexander Moreno
16:00F. Carril – GladiadorSub. 18Robert AguirreDidier CuelloGimena Rodríguez
18:15R. Plate – ProgresoSub. 18Matías FagúndezPablo AlmirónRicardo González
19:00Arsenal – R. PlateSub. 15Cristian MassaroniAlexander MorenoLorena Machiavello
19:15Nacional – F. CarrilSub. 15Marcos ReboirasPablo SenaAndrés Píriz
20:00Gladiador – ChanáSub. 15José CarballoJhon AsencioLuciana Pereira
20:30Universitario – CeibalSub. 15César LoettiMarcos ReboirasCatalina Fernández
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/8mxr
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:
Liga Super Senior

Súper Sénior: ponen la 5ª

SELECCION de SALTO 10 AÑOS

Salto 10 años debuta hoy ante Artigas en Tacuarembó.

En el reino del equilibrio