Maycon Rodriguez y este Hindú de la siembra

- espacio publicitario -

Al plantel lo conforman, entre otros: Walter Cabrera, Deivid Salaberry, Nicolás Rodríguez, Mateo Massarino, Sebastián Galli, Fernando Miquelarena, Gastón Elgarte, Juan Carlos Pereira, Santiago Ortiz, Rodrigo Da Cunda, Martín Machado, Carlos Pereira, Emiliano Gómez, Martín Suárez, Emanuel Cardozo, Fernando Ramos, Carlos Vaquuett y Rodrigo Flores.

El Director Técnico es Maycon Rodríguez;

El Preparador Físico es Emanuel Priario;

El delegado es Branco Molina;

El kinesiólogo es Bruno Sánchez.

Hindú está ahí. ¿O no es acaso el segundo equipo en la tabla de la “A”?

Habría que prestarle atención.

Porque está invicto. Porque le va sacando jugo a lo que tiene.

Porque de repente, ellos admiten que no incluyen a jugadores con mucha gloria campeona.

Pero también sostienen que “cada partido es un examen que nos renueva y ahora que llega Universitario, no tenemos porqué venir a menos o que no somos capaces de alcanzar un resultado que proteja esta ilusión”.

Incluso para el DT Maycon Rodríguez, “los buenos resultados invitan a soñar y nosotros estamos en esa línea.

No es un campeonato de tantas fechas como para no pensar que de los 12 equipos, 8 ingresan a los play‑off.

No hablamos mucho del futuro. Hablamos de cada partido”.

El Hindú de Maycon, fue el segundo en ascender la temporada pasada: de la “B” a la “A”.

Para este año de retorno en el círculo máximo, el objetivo de apuntar a algunas incorporaciones, las que fueron necesarias o aquellas como parte de lo posible, mientras Nacional le cedió algunos jugadores en préstamos como en los casos de Salaberry y Erasun por solo citar dos.

Mientras se prolongan los que se constituyeron en base de un año atrás.

En la fecha que viene, Hindú se le planta a Universitario.

Para el equipo hoy segundo en la tabla, no será un partido más desde el valor histórico.

Después de todo es la primera vez que enfrentará a un equipo Campeón del Interior. Universitario lo es.

“Para nosotros es nuevo ese apunte, y de repente se suma como estímulo.

Sabemos a quién tendremos enfrente, pero no faltan razones para que no pensemos en tener respuesta.

Hay que tener concentración, evitar desacomodos y no caer en fórmulas que no conocemos.

Hacer lo que podemos y hacerlo…lo mejor posible.

A partidos, como estos, hay que saberlos trabajar”.

Este es el Hindú de ahora. El segundo de la tabla. El de los 5 puntos de 9 posibles.

Tiene los pies en la tierra. Reconoce que la senda es larga.

¿Tiene derecho a atreverse?…¿Y por qué no? Lo tiene.

- espacio publicitario -

📋 Que lo sepan en la “A”

Los árbitros de la decisión

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

Jueves a la tarde en la Liga Salteña de Fútbol. Desde el Colegio de Jueces a la administración, para que la confección del programa de partidos en la “A” sea posible. Es el fútbol que retorna en la “A”, a tres canchas y con las ternas resueltas en cada caso. Desde EL PUEBLO, solo se trata de recorrer la propuesta.

Hora Partido Árbitros 14:30 S. Nuevo – Libertad Andrés Píriz, Didier Cuello, Nicolás Castaño 16:45 Gladiador – F. Carril Marcelo Izaguirre, Ricardo González, Alexander Moreno 14:00 Arsenal – S. América Robert Aguirre, Jonathan Guglielmone, Cristian Massaroni 16:15 Universitario – Hindú Alfredo Hernández, José Ramallo, Belén Robaina 14:00 S. Uruguay – Ceibal Robert Ledesma, Mauro Melo, Danilo Urrutti 16:15 R. Plate – Nacional Mauro Melo, Robert Ledesma, Gimena Rodríguez

Parciales de S. Nuevo y F. Carril ingresan a la tribuna España, de Libertad y Gladiador a la Irazoqui.

Parciales de Arsenal y Universitario ingresan al sector sur (principal), de S. América e Hindú al sector norte.

Parciales de S. Uruguay y R. Plate ingresan al sector norte (principal), de Ceibal y Nacional al sur.

🗓️ Séptima fecha del Torneo Clausura

Chaná y Universitario, los primeros en entrar



Será hoy viernes cuando se inicie la séptima fecha del Campeonato Clausura en la Divisional “A” del Consejo Único Juvenil. La nueva secuencia se prolongará mañana, para culminar el lunes. A saber:

Hora Partido Substituciones Árbitros 20:30 Chaná – Universitario Sub. 18 Marcelo Izaguirre, Gimena Rodríguez, Alexander Moreno 16:00 F. Carril – Gladiador Sub. 18 Robert Aguirre, Didier Cuello, Gimena Rodríguez 18:15 R. Plate – Progreso Sub. 18 Matías Fagúndez, Pablo Almirón, Ricardo González 19:00 Arsenal – R. Plate Sub. 15 Cristian Massaroni, Alexander Moreno, Lorena Machiavello 19:15 Nacional – F. Carril Sub. 15 Marcos Reboiras, Pablo Sena, Andrés Píriz 20:00 Gladiador – Chaná Sub. 15 José Carballo, Jhon Asencio, Luciana Pereira 20:30 Universitario – Ceibal Sub. 15 César Loetti, Marcos Reboiras, Catalina Fernández