Matías va por el sueño profesional tras ser campeón mundial amateur WBC

Matías comenzó en el boxeo siendo adolescente, se consagró campeón sudamericano y mundial amateur de la WBC, y ahora se prepara para dar el salto al profesionalismo.

Matías comenzó en el boxeo a los 13 años, muy cerca de cumplir 14. Fueron sus amigos quienes le hablaron de un pequeño club de barrio emergente, Alexandre Team, ubicado en Lomas de Solymar. La idea le entusiasmó, se la planteó a su padre y así dio sus primeros pasos en un deporte que terminaría marcando su vida.

Desde el inicio, su entrenador Maxi advirtió condiciones especiales en él. No solo vio talento, sino también una proyección que lo llevó a impulsarlo a competir, convencido de que tenía un enorme potencial para crecer dentro del ring.

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Con el correr del tiempo, Matías fue sumando experiencia en exhibiciones y, a los 15 años, llegó su debut oficial por fallo, en un combate definido por puntos. A partir de allí disputó varias peleas con muy buenos resultados, consolidando una evolución que no tardaría en llevarlo a escenarios de mayor exigencia.

Al año siguiente se le presentó una gran oportunidad: viajar a Chile para disputar el campeonato sudamericano amateur de la WBC, el Consejo Mundial de Boxeo. Allí logró una actuación sobresaliente y se consagró campeón del continente, dando un paso enorme en su carrera.

Ya de regreso en Uruguay, continuó compitiendo y cosechando títulos nacionales, mientras seguía acumulando experiencia. En agosto de 2025 volvió a salir al exterior, esta vez hacia Argentina, donde disputó el Choque Rioplatense y logró quedarse con la victoria.

Pero el mayor desafío todavía estaba por delante. Apenas regresó, casi sin tiempo para descansar, emprendió viaje hacia México para participar en el Mundial de la WBC. En ese torneo enfrentó a cuatro boxeadores locales y logró vencerlos a todos, consagrándose campeón del mundo amateur de la WBC con apenas 17 años.

Luego de esa conquista, cerró el año con una nueva presentación en el Choque Rioplatense, esta vez en Uruguay, donde volvió a imponerse ante rivales argentinos y ratificó su gran momento.

Actualmente, Matías espera el inicio de una nueva etapa competitiva, con el objetivo claro de debutar como profesional. Su gran referente es Saúl “Canelo” Álvarez, a quien admira y sigue desde que comenzó en el boxeo.

A futuro, sueña con abrirse camino en el profesionalismo, conquistar títulos y recorrer el mundo de la mano del boxeo, llevando el nombre de Uruguay a lo más alto. Desde el Semillero, mientras tanto, ya le expresan todo su apoyo, convencidos de que su historia recién empieza y que todavía tiene mucho por dar.

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