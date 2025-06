- espacio publicitario -

Bomberos recomienda para evitar males mayores ante la llegada del frío

El clima determina el trabajo de algunos oficios, como ocurre en el caso de los bomberos. Si es verano, el exceso de las altas temperaturas y la falta de lluvias determina que los bomberos tengan un promedio de treinta salidas diarias para sofocar incendios de todo tipo. En invierno, con la llegada de los primeros fríos, el instinto natural de las personas es tratar de darse abrigo encendiendo sus estufas, que pueden ser a leña, a gas o eléctricas. Siempre hay recomendaciones para prevenir accidentes que pueden derivar en un incendio.

EL PUEBLO convocó al Sub Oficial Mayor Matías Alsúa, Jefe Departamental de Bomberos de Salto para conocer algunas de las recomendaciones que tenemos que prestar atención para evitar males mayores.

INVIERNO VERSUS VERANO

Alsúa comenzó comparando el trabajo que vienen realizando con el pasado verano, reconociendo que igualmente “se sale, hay intervenciones capaz que menos por las características, porque esto es en estructuras, son incendios en el hogar, teniendo en cuenta la superficie del departamento que en el verano se prenden fuego campos y hay mucho campo en el departamento, o sea, las intervenciones por incendios de campo siempre son más que las de estructura”.

“Vamos a hacer una cuenta fácil, hay más campo que chimeneas, por así decirlo, hay más hectáreas. Entonces, independientemente que son distintas las intervenciones, bueno, el bombero actúa en ambas, tanto en incendios estructurales como también en incendios en campo. Todo es por la falta de cuidado, la imprudencia, el a mí no me pasa nada, nunca pasa nada, hasta que pasa. El descuido por sobre todas las cosas, y bueno, es un trabajo que siempre está ahí, es uno de los oficios más viejos que hay en la historia, el ser bombero”.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Con respecto a las medidas que tenemos que tener en cuenta en estos tiempos de frío, Alsúa comenzó recordando “a las estufas a leñas. La limpieza adecuada del ducto de la chimenea, siempre a tener en cuenta eso antes de que empiecen a ser utilizadas, hay que llamar a un deshollinador para que realice una limpieza. Hay que tener un mata chispas y no dormir con una estufa a leña encendida, hay que apagarla completamente como forma de retirar el peligro. Siempre pongo el ejemplo de no dejar ropa cerca de la estufa porque me voy a dormir y no va a pasar nada mientras duermo, y a veces pasan cosas y nos tienen que llamar”.

“Otro de los factores también importantes que suceden a menudo son los acelerantes, como la nafta. Cuando se utiliza nafta para prender fuego o algún producto inflamable con alto poder de explosividad, de combustión que sea explosivo, el característico es la nafta, hay que tener cuidado en las cantidades que se utiliza, no dormir con estos elementos encendidos. Las estufas a gas lo mismo, el control de la manguerita del gas, la data de vencimiento que tiene, las válvulas, el hecho de los braceros, no dormir con la estufa a gas prendida”.

“Más allá de lo que podamos decir, si no observan nuestras recomendaciones, algo sucede y bueno, dos por tres andamos con el camión, con la sirena y peleando con el tránsito, porque alguno de turno por imprudencia o descuido, insiste y estamos saliendo a diario”.

“A veces van con la brasa, no saben dónde tirarla y van al contenedor y bueno, fuego en un contenedor. De noche dos o tres contenedores arden en la ciudad”.

“Con el uso de las estufas eléctricas, un mantenimiento adecuado es fundamental en todo esto, insisto en no dejarla encendida muchas horas porque hay un recalentamiento en los conductores eléctricos, los cables, en el propio tomacorriente, bueno, eso puede también ocasionar algún cortocircuito y posterior incendio”.

Las estadísticas indican que las salidas de los bomberos en estas fechas se producen más por “incendios en estufas a leña, son los que llevan el primer puesto en esta ocasión por fallas en los ductos de chimenea. Después, otros elementos de calefacción también originan algún incendio, pero con respecto a estufas, las que son a leña son los que primordialmente hay más”.

TELÉFONO DE BOMBEROS

Alsúa terminó recordando en número al que se puede llamar ante algún tipo de emergencia en que los bomberos puedan ayudar. “Si llaman al 911 puede que la llamada caiga en Montevideo y se nos complique un poquito. Por eso siempre recomendamos que nos llamen directo al 473 32950”.