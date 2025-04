Material inédito: hallazgo arqueológico en Salto revela presencia humana de hace más de 13.000 años.

El profesor José Buslón da a conocer descubrimientos que reescriben la prehistoria uruguaya

En las últimas horas, el profesor José Buslón —docente de Historia y dedicado desde hace años al rescate arqueológico— hizo público un hallazgo que hasta ahora se había mantenido en reserva. Se trata de material inédito que sugiere la presencia de poblaciones humanas en el actual departamento de Salto hace al menos 13.000 años, un dato que obliga a revisar los parámetros aceptados sobre la prehistoria en Uruguay.

En diálogo con EL PUEBLO» Generalmente se habla de una prehistoria local de no más de 1.000 años. Sin embargo, con este hallazgo, Buslón expresó que este descubrimiento cambia radicalmente la línea de tiempo sobre los primeros habitantes del territorio nacional.

«Generalmente se habla de una prehistoria local de no más de 1.000 años. Sin embargo, con estos hallazgos estaríamos retrocediendo al menos 13.000 años en el tiempo. Las fotos y documentos que acompañan esta información son inéditos. Estaban almacenados desde hace años en un ordenador, y se decidió confiar en mí para difundirlos públicamente. Consideré que era el momento oportuno para hacerlo, ya que las condiciones que antes lo impedían ya no existían, y lo que se encontró es de un valor incalculable para la historia nacional”, afirmó.

Excavaciones en la zona de la represa

El profesor relató que los hallazgos se remontan a las excavaciones realizadas en 1974, antes de la construcción de la represa de Salto Grande. «Al saber que muchas tierras quedarían sumergidas, se inició un proceso de rescate arqueológico. Participaron equipos de arqueólogos provenientes de Montevideo, algunos profesionales franceses, así como aficionados y colaboradores locales que también aportaron su conocimiento».

De aquellas campañas quedaron documentos y dos tomos escritos que registraron el contexto de las excavaciones, los métodos utilizados y los objetos recolectados. Sin embargo, según explica Buslón, “no se había hecho suficiente énfasis en la profundidad de algunas de las capas excavadas, y es precisamente en esos niveles más profundos donde se encontraron vestigios de presencia indígena que incluyen no solo restos humanos, sino también herramientas, fragmentos de vasijas, y evidencia de prácticas culturales complejas”.

Una cultura avanzada en plena prehistoria.

Uno de los elementos más llamativos del hallazgo son los enterramientos orientados en dirección norte-sur y con características rituales específicos. «Esto indica que no solo había un conocimiento del entorno y una organización social, sino también creencias y prácticas espirituales complejas. En la prehistoria, el simple acto de enterrar ya marcaba un salto evolutivo importante. Pero cuando se suma una orientación específica, elementos simbólicos o ceremoniales, estamos frente a una cultura avanzada para su época», detalló.

Este tipo de prácticas, según el profesor, pone en cuestión varias teorías predominantes sobre el poblamiento del continente americano. «Algunos sostienen que los primeros humanos llegaron por el Estrecho de Bering, en un puente de hielo entre Rusia y Alaska. Otros, como en este caso, sugieren que habría existido una migración por el sur, desde Oceanía a través de Tierra del Fuego, protagonizada por canoeros mesolíticos. Los rasgos físicos de los restos encontrados en la región tienen similitudes con poblaciones mongoloides, lo que abre la posibilidad de vínculos genéticos o culturales con esos pueblos navegantes».

La profundidad del tiempo: una evidencia científica

“ En zonas estables, sin gran movimiento de tierra o crecientes frecuentes, seBuslón también explicó que, desde el punto de vista geológico, los sedimentos naturales pueden dar pistas sobre la antigüedad de los objetos hallados.

«En zonas estables, sin gran movimiento de tierra o crecientes frecuentes, se estima que el suelo se eleva aproximadamente un centímetro cada diez años. Es decir, un objeto encontrado a 20 centímetros podría tener unos 200 años. En Salto Grande, los hallazgos fueron realizados a más de 13 metros de profundidad, lo que correspondería, al menos teóricamente, a una antigüedad superior a los 13.000 años».

Otros hallazgos en la región

“El profesor también recordó que en la localidad de Chapicuy se encontró tiempo atrás otro objeto que dataría de aproximadamente 12.000 años.

«Algunos de estos restos fueron llevados en su momento al Museo del Hombre y la Tecnología. Se planteó la posibilidad de que pertenecieran a una especie humana relacionada con el Hombre de Cromañón, lo cual hablaría de una antigüedad cercana a los 10.000 años», agregó.

Una nueva mirada sobre la prehistoria uruguaya

“ Los estudios más optimistas hasta ahora llegan a 6.000 años de antigüedad

Estos descubrimientos, sumados a otros hallazgos en lugares como los cerritos de indios en Rocha, cuestionan la idea de que la prehistoria nacional se remonta apenas a 2.500 o 3.000 años.

«Los estudios más optimistas hasta ahora llegan a 6.000 años de antigüedad. Sin embargo, con lo descubierto en Salto, estaríamos duplicando o incluso triplicando esa cifra. Esto no solo obliga a repensar la historia del poblamiento en Uruguay, sino también a abrir nuevas líneas de investigación sobre los orígenes y la cultura de los primeros habitantes del territorio».

El material, ahora liberado, se encuentra en proceso de clasificación y análisis, y representa una oportunidad única para el desarrollo de nuevas investigaciones arqueológicas en la región.