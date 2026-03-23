Experto internacional brindará masterclass a beneficio de Aldeas
La ciudad de Salto se prepara para recibir una de las citas gastronómicas y solidarias más importantes del año. El próximo domingo 29 de marzo, el predio «La Chacra» será el escenario de una nueva edición del Asado Solidario, a beneficio de Aldeas Infantiles, un evento que ya es tradición y que este año contará con una presencia de lujo: el reconocido cocinero y experto en barbacoa americana, el brasileño Tiago Leite.
MUNDIAL
Leite, quien actualmente se encuentra en Toluca, México, oficiando como juez en el Mundial de Asadores Ancestrales, llegará a Salto para compartir su vasta experiencia en un formato de masterclass en vivo.
TRAYECTORIA
Tiago Leite es socio de la Asociación Uruguaya de Asadores (AUA) y certificado internacionalmente por CONFIAPA (Confirmación Internacional de Asadores y Parrilleros Ancestrales), Tiago ha recorrido los escenarios más exigentes del continente y Europa, desde el Meatstock en Brasil hasta el Meat and Fire en Barcelona.
El secreto del American BBQ en Salto
La gran atracción de la jornada será la clase magistral que Leite dictará frente a su PitSmoker, un instrumento que consiste en un ahumador profesional. El experto buscará acercar al público local los secretos de la técnica de «Low & Slow», que en español sería fuego bajo y tiempo largo en cuanto a la cocción de carnes se refiere, característica del American BBQ.
Tiago Leites en exclusiva brindó detalles importantes del contenido que brindará en su exposición: “Estaremos explicando en qué consiste la técnica de ahumación, los tipos de leña que mejor funcionan, los condimentos o rubs, y los tiempos necesarios para lograr proteínas perfectas”, adelantó. Los asistentes podrán ver en directo el funcionamiento del ahumador y entender cómo se transforman cortes tradicionales a través del humo y el calor indirecto.
SOLIDARIDAD
Más allá del despliegue culinario, el corazón del evento es el apoyo a Aldeas Infantiles SOS Uruguay. Por tercer año consecutivo, la organización junto a Carnicería Nuevo Uruguay impulsan esta actividad, declarada de Interés Departamental por la Junta Departamental de Salto, con el fin de recaudar fondos para los más de 700 niños, niñas y adolescentes que reciben atención en Salto.
Aldeas Infantiles tiene una trayectoria ininterrumpida en el departamento desde 1985, gestionando centros CAIF, Clubes de Niños y programas de fortalecimiento familiar que alcanzan a más de 500 familias locales. Todo lo recaudado por la venta de tickets gastronómicos será destinado íntegramente a sostener estos servicios esenciales de cuidado y protección.
EVENTO
El evento comenzará a las 13:00 horas en el predio ubicado en Ruta 3, km 482. La entrada al predio es gratuita, permitiendo que las familias disfruten de los espectáculos, el show de asadores y el área de juegos inflables para niños sin costo de ingreso.
Para quienes deseen degustar la propuesta gastronómica, se ha dispuesto una preventa de tickets a $600, que incluye una porción generosa de asado con pan y chorizo. Estos pueden adquirirse de forma anticipada en los locales de Carnicería Nuevo Uruguay. El día del evento habrá un stock limitado de tickets a la venta en el lugar.
Un punto fundamental resaltado por la organización es el compromiso con el medio ambiente. Con el objetivo de reducir el uso de plásticos, se solicita encarecidamente a los concurrentes llevar sus propios cubiertos y tablas de madera para comer en el predio.
Cobertura exclusiva
Como ya es costumbre, Diario El Pueblo reafirma su compromiso con las causas sociales del departamento y estará presente con un stand propio. Desde allí, se realizará una transmisión en vivo para llevar todas las instancias de la jornada, las entrevistas y los detalles de la masterclass de Tiago Leite a aquellos que no puedan acercarse hasta La Chacra.
La invitación está hecha: una oportunidad única para aprender de un referente internacional del asado y, al mismo tiempo, colaborar con el futuro de la infancia en Salto.