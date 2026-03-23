Experto internacional brindará masterclass a beneficio de Aldeas

La ciudad de Salto se prepara para recibir una de las citas gastronómicas y solidarias más importantes del año. El próximo domingo 29 de marzo, el predio «La Chacra» será el escenario de una nueva edición del Asado Solidario, a beneficio de Aldeas Infantiles, un evento que ya es tradición y que este año contará con una presencia de lujo: el reconocido cocinero y experto en barbacoa americana, el brasileño Tiago Leite.

MUNDIAL

Leite, quien actualmente se encuentra en Toluca, México, oficiando como juez en el Mundial de Asadores Ancestrales, llegará a Salto para compartir su vasta experiencia en un formato de masterclass en vivo.

TRAYECTORIA

Tiago Leite es socio de la Asociación Uruguaya de Asadores (AUA) y certificado internacionalmente por CONFIAPA (Confirmación Internacional de Asadores y Parrilleros Ancestrales), Tiago ha recorrido los escenarios más exigentes del continente y Europa, desde el Meatstock en Brasil hasta el Meat and Fire en Barcelona.

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El secreto del American BBQ en Salto

La gran atracción de la jornada será la clase magistral que Leite dictará frente a su PitSmoker, un instrumento que consiste en un ahumador profesional. El experto buscará acercar al público local los secretos de la técnica de «Low & Slow», que en español sería fuego bajo y tiempo largo en cuanto a la cocción de carnes se refiere, característica del American BBQ.

Tiago Leites en exclusiva brindó detalles importantes del contenido que brindará en su exposición: “Estaremos explicando en qué consiste la técnica de ahumación, los tipos de leña que mejor funcionan, los condimentos o rubs, y los tiempos necesarios para lograr proteínas perfectas”, adelantó. Los asistentes podrán ver en directo el funcionamiento del ahumador y entender cómo se transforman cortes tradicionales a través del humo y el calor indirecto.

SOLIDARIDAD

Más allá del despliegue culinario, el corazón del evento es el apoyo a Aldeas Infantiles SOS Uruguay. Por tercer año consecutivo, la organización junto a Carnicería Nuevo Uruguay impulsan esta actividad, declarada de Interés Departamental por la Junta Departamental de Salto, con el fin de recaudar fondos para los más de 700 niños, niñas y adolescentes que reciben atención en Salto.

Aldeas Infantiles tiene una trayectoria ininterrumpida en el departamento desde 1985, gestionando centros CAIF, Clubes de Niños y programas de fortalecimiento familiar que alcanzan a más de 500 familias locales. Todo lo recaudado por la venta de tickets gastronómicos será destinado íntegramente a sostener estos servicios esenciales de cuidado y protección.

EVENTO

El evento comenzará a las 13:00 horas en el predio ubicado en Ruta 3, km 482. La entrada al predio es gratuita, permitiendo que las familias disfruten de los espectáculos, el show de asadores y el área de juegos inflables para niños sin costo de ingreso.

Para quienes deseen degustar la propuesta gastronómica, se ha dispuesto una preventa de tickets a $600, que incluye una porción generosa de asado con pan y chorizo. Estos pueden adquirirse de forma anticipada en los locales de Carnicería Nuevo Uruguay. El día del evento habrá un stock limitado de tickets a la venta en el lugar.

Un punto fundamental resaltado por la organización es el compromiso con el medio ambiente. Con el objetivo de reducir el uso de plásticos, se solicita encarecidamente a los concurrentes llevar sus propios cubiertos y tablas de madera para comer en el predio.

Cobertura exclusiva

Como ya es costumbre, Diario El Pueblo reafirma su compromiso con las causas sociales del departamento y estará presente con un stand propio. Desde allí, se realizará una transmisión en vivo para llevar todas las instancias de la jornada, las entrevistas y los detalles de la masterclass de Tiago Leite a aquellos que no puedan acercarse hasta La Chacra.

La invitación está hecha: una oportunidad única para aprender de un referente internacional del asado y, al mismo tiempo, colaborar con el futuro de la infancia en Salto.

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