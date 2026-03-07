Más que una final, un duelo de estirpe.Batacazo desde la gente: másde 1000 entradas anticipadas



Cuando el árbitro dé el pitazo inicial este domingo en el Estadio Ernesto Dickinson, no solo estarán en juego los trofeos del Campeonato del Litoral Norte. Estará rodando la historia viva del fútbol del interior.

Hablar de Salto y Paysandú es hablar de la rivalidad más rica y profunda que tiene el fútbol del Interior. No es una simple competencia deportiva; es un duelo de identidades. Por décadas, ambos departamentos han sido los faros que iluminan el fútbol del interior.

Enfrentarse en una final, con el Dickinson como escenario, eleva la apuesta. Aunque ambos ya tienen asegurado su pasaje al Campeonato del Interior —un logro que habla de la salud de ambos proyectos—, ganar el título regional ante el rival de todas las horas tiene un sabor distinto. Es la validación del orgullo, la supremacía histórica que se escribe en 90 minutos.



MÁS DE MIL ENTRADAS

Ayer viernes en el local de la Liga, para la culminación de la venta anticipada de entradas, a un valor de 250 pesos. El apunte en este caso no es menor, desde el momento que se superaron las mil, pero además hay que tener en cuenta la adquisición de la Intendencia: 250 más. De lo que no hay dudas: la resonancia previa es cosa real.

Si de fútbol se trata, mientras Salto apuesta por la continuidad, manteniendo el once que viene de consolidar su fútbol y que le ha dado estabilidad en los últimos partidos, Paysandú llega con la convicción de ajustar detalles. Esa única variante en el esquema de Carlos Cabillón sugiere que los sanduceros han detectado una llave específica que quieren girar en territorio ajeno.

LA ATMÓSFERA DE PARTIDO GRANDE

El desembarco de por lo menos 600 hinchas desde la Heroica no es un dato menor. Ese acompañamiento inyecta una atmósfera de partido grande, de los que definen eras. Tiempos.

El domingo será para la historia

Las boleterías abrirán a las 14:30, pero el partido ya se está jugando en las previas, en los comentarios de café y en la ansiedad de los planteles Sub 18 y Mayores. Más allá del resultado, el espectáculo está garantizado. La recompensa es inmejorable: ser los reyes del Litoral Norte y mirar al resto desde la cima, justo antes de emprender el camino hacia la conquista del Interior. El objetivo de Salto: retener el poder de su hegemonía. Un poder al que no le falta simiente. La tiene.

La clave de ese envión anímico

Queda en claro. El aficionado salteño está respondiendo a la altura de una final histórica. El «clima de fiesta» que mencionan los dirigentes de la Liga Salteña se está materializando en las boleterías, confirmando que el público quiere asegurar su lugar y evitar las filas de último momento.

Con una concurrencia que se proyecta alta, la coordinación de la zona de exclusión y la asignación de sectores (como la Tribuna «Esc. Fernando Irazoqui» para el público sanducero) se vuelve crítica. Es un despliegue organizativo que reafirma la seriedad del evento. Jugar en el Dickinson con un marco sustantivo de público es un envión anímico muy fuerte para el equipo salteño. La selección en tanto, tiene las cartas sobre la mesa y todo apunta a que Arbiza será titular, mientras si de la Sub 18 se trata, variantes que no faltarán. Hoy sábado, Wilson Cardozo decidirá los once de arranque.

Aprobación unánime para la Memoria y el Balance: La asamblea despejó el camino

La Liga Salteña de Fútbol cierra el ejercicio 2025 con respaldo unánime La Liga Salteña de Fútbol reafirmó su solidez institucional este jueves 5 de marzo. Durante la asamblea anual ordinaria, los delegados de los clubes afiliados dieron luz verde —por unanimidad— a la Memoria y Balance del ejercicio 2025. El encuentro, desarrollado en la sede central de la institución, sirvió no solo para formalizar el cierre contable y administrativo del año anterior, sino también para consolidar el apoyo de los clubes a la gestión actual. Tras analizar el informe que detalla tanto el desempeño deportivo como el estado de las arcas de la Liga, los presentes ratificaron su confianza en el rumbo trazado. Con este trámite cumplido, la Liga Salteña de Fútbol no solo se pone al día con sus obligaciones estatutarias, sino que despeja el camino para enfocarse de lleno en los desafíos competitivos y organizativos que depara la temporada 2026. Este lunes en tanto, con la sesión del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, con el factible informe de la Comisión de Reglamento, respecto a las actuaciones del Tribunal de Penas como del Tribunal Arbitral.

Valverde, el de la salvación ….y el «Pájaro» voló

En el arranque de una nueva etapa, Real Madrid fue a Vigo, venció agónicamente a Celta por 2 a 1 y quedó a un punto del líder, Barcelona, con un partido más. Parecía un empate clavado, sin embargo apareció Federico Valverde en el minuto 94 de juego y le dio un triunfo a los blancos que vale muchísimo. Esta vez con algo de suerte ya que su disparo se desvió y complicó al arquero Radu. El “Pajaro” fue titular y capitán merengue. Había abierto la cuenta Aurélien Tchouaméni y el empate transitorio para los gallegos llegó por intermedio de Borja Iglesias. En el minuto 87 Iago Aspas estrelló una pelota en el palo. Más allá del rendimiento esta victoria es muy importante para el Madrid, de no conseguirla Barcelona podría haberse escapado a 6 puntos si derrota a Athletic Bilbao en San Mamés. Oxígeno para Álvaro Arbeloa.

