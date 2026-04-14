Más de cinco mil salteños viven en asentamientos

El drama habitacional en Salto

Mientras la Intendencia de Salto presentaba documentación en Fiscalía sobre posibles irregularidades en el manejo y distribución del programa Canasta de Materiales durante la anterior administración encabezada por el doctor Andrés Lima, la realidad habitacional en la capital departamental golpea con fuerza al conocer los datos recientes. Actualmente, Salto cuenta con 25 asentamientos urbanos identificados, lo que representa un desafío social de dimensiones urgentes para las autoridades locales y nacionales.

Un porcentaje que duele en la periferia

El cálculo de la vulnerabilidad en nuestra ciudad es directo y alarmante. Con un promedio de 200 familias por cada conjunto habitacional precario, considerando cuatro integrantes por cada familia, la cifra total supera los cinco mil ciudadanos. Esto implica que casi el 5% de la población de Salto vive en condiciones de extrema precariedad, sin acceso formal a servicios básicos o infraestructura adecuada.

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A este complejo panorama urbano se le deben sumar otros siete asentamientos en zonas rurales del departamento. Esta dispersión de la pobreza dificulta muchas veces la llegada de soluciones rápidas, profundizando la brecha social entre el centro y la periferia salteña.

Créditos: MVOT (fotografía) / Presidencia de la República (fuente institucional)

La apuesta por el realojo en Puente Blanco y Malvasio

Frente a este escenario, Diario El Pueblo pudo confirmar que existen líneas de trabajo concretas y actuales. El Ministerio de Vivienda, trabajando en conjunto con el área de Vivienda de la Intendencia, tiene como prioridad el realojo de varias familias del asentamiento Puente Blanco.

Este movimiento es solo la primera etapa de un plan más ambicioso de intervención territorial. Una vez concretados los traslados de Puente Blanco, el foco se pondrá en el acondicionamiento urbano del barrio Malvasio. Se busca que la infraestructura no solo llegue a las nuevas casas, sino que mejore la calidad de vida de todo el entorno barrial.

El Plan Avanzar y la esperanza en La Amarilla

Otra de las patas fundamentales de esta política de Estado es el denominado Plan Avanzar, que ya muestra resultados tangibles. Casi cien familias de los asentamientos La Amarilla y Esperanza están a pasos de recibir sus nuevas llaves.

Las obras en la zona de las calles Manuel Oribe y Defensa están en su fase final de construcción. La entrega de estas viviendas representará un cambio histórico para estos vecinos, quienes dejarán atrás años de incertidumbre climática y habitacional.

Inmuebles vacíos: una alternativa contra el déficit

Mientras se construyen nuevas soluciones, el Parlamento uruguayo puso sobre la mesa herramientas legales complementarias. Existe un fuerte impulso al proyecto de ley sobre inmuebles urbanos vacíos y degradados, una iniciativa que busca recuperar fincas abandonadas.

La idea central es que aquellas propiedades con deudas impagables y abandono comprobado pasen al Estado. De esta manera, se pretende reintegrar estas casas al mercado inmobiliario o destinarlas a programas sociales. Es una forma de combatir la especulación y el deterioro del centro, mientras se descomprime la presión sobre los asentamientos.

La urgencia de políticas sostenidas en el tiempo

La problemática de los asentamientos en Salto no se resuelve con una sola entrega de llaves. Se requiere de una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno y que entienda la vivienda como un derecho humano básico.

Cada familia que sale del barro hacia una casa de material es un triunfo de la comunidad entera. Sin embargo, el número de 25 asentamientos urbanos sigue siendo una herida abierta que requiere de mayor inversión y celeridad administrativa. El compromiso entre el gobierno nacional y departamental será el único camino posible para reducir esa cifra del 5% que hoy nos interpela.

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