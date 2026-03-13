Más de 20 familias de ladrilleros llevan 20 días sin agua

Ladrilleros denuncian falta de agua desde hace más de 20 días tras rotura de bomba en zona del vertedero

Una situación de gran preocupación atraviesan actualmente las familias que viven y trabajan en zona del vertedero municipal, luego de que la bomba de agua que abastece el lugar dejara de funcionar , dejando sin acceso regular al servicio a más de 20 familias.

El agua resulta indispensable no solo para el consumo diario, sino también para el trabajo que realizan los ladrilleros del lugar, actividad que constituye su principal fuente de ingresos.

- espacio publicitario -

Según se informó, el problema ya fue comunicado a las áreas correspondientes de la Intendencia. Desde Servicios Públicos indicaron que la situación fue derivada a Desarrollo Social y a otras direcciones municipales, donde actualmente se estaría evaluando una posible solución. Sin embargo, hasta el momento no se han concretado medidas que permitan resolver el problema.

La preocupación también fue trasladada formalmente por la comisión del barrio, que presentó la solicitud ante las autoridades con el objetivo de encontrar una respuesta urgente para los vecinos afectados.

“Hace más de 20 días que estamos sin agua”

En diálogo con la comunidad, el vecino y trabajador ladrillero Daniel Albernaz relató la difícil situación que atraviesan las familias del lugar.

“Sí, soy ladrillero y hace 12 años que estoy viviendo acá. La bomba se rompió, se quemó porque la otra vuelta tiraron un montón de tierra arriba. Se ve que quedó prendida y terminó quemándose”, explicó.

Según indicó, cuando fue a verificar el estado del sistema encontró las instalaciones en malas condiciones. “Yo fui a mirar y está todo desconectado nomás, así nomás. Está todo roto”, afirmó.

Albernaz señaló que la falta de agua afecta directamente a más de familias que dependen de ese suministro.

“Esto está perjudicando a todos, somos más de 20 acá que trabajamos. Algunos viven acá y otros no, pero sin agua no se puede hacer ladrillo. Es agua para los pisaderos, para los caballos, para los animales, para todo”, expresó.

El vecino subrayó que el recurso es clave para el trabajo diario. “No tenemos agua, estamos totalmente sin agua y no hay un aguatero para traer un chorro de agua, nada”, lamentó. De acuerdo con su testimonio, la situación ya se prolonga desde hace varias semanas. “Ya hace más de 20 días que estamos así”, afirmó.

Reclamos sin respuesta

Los vecinos aseguran haber realizado los reclamos correspondientes ante la Intendencia, aunque hasta el momento no han tenido una solución concreta.

“Llamamos a la Intendencia y vinieron los de alumbrado público que era para la bomba. Vinieron y dijeron que estaba en corte, pero no se preocupan por nada”, sostuvo Albernaz. Además, aseguró que el problema habría sido ocasionado por trabajos realizados en la zona. “Esa bomba prácticamente la rompieron ellos porque tiraron tierra ahí. Después vino una máquina y enganchó todo. Siempre rompen y queda así”, manifestó.

El trabajador también señaló que las intervenciones provocaron otros daños en el lugar. “Con los alambrados de los caballos rompieron todo y los animales se van para la calle”, relató.

Ante la falta de soluciones, los vecinos han debido improvisar alternativas para poder acceder al agua potable. “Yo tengo un autito y voy a buscar agua. Le doy un bidón de 10 litros a algún vecino para tomar”, explicó Albernaz.

Sin embargo, reconoció que esa solución es insuficiente para cubrir todas las necesidades diarias. “Eso es para tomar nomás. Pero hay que bañarse, hay que hacer todo. No tenemos agua ni para lavarnos la cara”, agregó.

Trabajo paralizado

La falta de agua también afecta directamente la producción de ladrillos, principal sustento económico de las familias del lugar. “El arroyo que tenemos al fondo ahora no tiene agua. Yo tengo motor y caño, pero no puedo trabajar igual”, señaló.

El trabajador expresó además su preocupación por las consecuencias económicas que esta situación puede generar. “Si nosotros no hacemos ladrillos, no tenemos para pagar los créditos. Tenemos gurises, tenemos familia. Es nuestro trabajo”, concluyó.

Los vecinos esperan que, tras hacerse pública la situación, las autoridades puedan intervenir de forma urgente para restablecer el suministro y evitar que la situación continúe agravándose.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/8prq