Más Comercio impulsa exportaciones en Salto

Programa Más Comercio de Uruguay XXI capacitó y asesoró empresas en Salto para mejorar su competitividad y acceso a mercados internacionales.



Más Comercio llegó a Salto con capacitación y mentorías para impulsar exportaciones

El Programa Más Comercio, impulsado por Uruguay XXI, desarrolló en Salto una jornada centrada en la formación y el acompañamiento de empresas locales, con el respaldo del Gobierno de Salto.

La actividad incluyó un taller enfocado en fortalecer capacidades para la exportación, complementado con instancias de mentoría personalizada. En esos espacios, las empresas trabajaron sobre sus productos, ajustaron estrategias comerciales y analizaron oportunidades concretas de inserción en mercados internacionales.

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El programa apunta a brindar herramientas prácticas a emprendimientos con potencial exportador, facilitando su acceso a nuevos mercados y contribuyendo a mejorar su competitividad.

Durante la jornada participaron instituciones vinculadas al ecosistema empresarial, entre ellas el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el Banco República, INEFOP y el Centro Comercial e Industrial de Salto.

En representación del Gobierno de Salto estuvo la contadora Vera Facchin, quien participó en la instancia con el objetivo de acompañar a las empresas en sus procesos de crecimiento y proyección internacional.

Desde el Ejecutivo departamental se valoró especialmente la articulación interinstitucional y el impacto de este tipo de herramientas en el desarrollo de empresas locales con aspiraciones de expandirse más allá del mercado interno.

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