El caso de la bebé nacida frente al hospital de Artigas suma críticas, investigación en curso y acusaciones políticas, según ArtigasNoticias.

Más actores se desmarcan y crece la tensión por el caso de la bebé nacida frente al hospital de Artigas

Dr. Álvaro Danza, Presidente del Directorio de ASSE. Foto: Martin Martinez / FocoUy

El caso de la bebé que nació en plena vía pública frente al hospital de Artigas continúa escalando y sumando nuevos elementos que profundizan la polémica. A las declaraciones del presidente de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza —recogidas por ArtigasNoticias—, ahora se agregan detalles clave aportados por el portal TodoArtigas, que refuerzan la versión de los padres y colocan el foco en los protocolos de actuación.

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Danza había señalado que el episodio genera una “enorme preocupación” y que se encuentra bajo investigación, evitando adelantar conclusiones hasta contar con todos los elementos. Sin embargo, el relato de los familiares y testigos aporta una mirada distinta sobre lo ocurrido.

El conflicto escala: acusaciones y politización

Mientras la investigación sigue su curso, la polémica se intensificó tras una conferencia de prensa de autoridades del hospital, donde surgieron tensiones con periodistas y cuestionamientos al tratamiento mediático del caso.

En ese contexto, ArtigasNoticias fue mencionado explícitamente, incluso con titulares impresos exhibidos por las autoridades, reflejando el impacto del medio en la agenda informativa local.

La situación escaló aún más tras la filtración de un audio atribuido a la subdirectora del hospital, Cecilia Gómez. En el registro, la jerarca no solo brinda su versión de los hechos, sino que también introduce elementos políticos al atribuir responsabilidades a sectores vinculados a la lista 2525 de Artigas.

En el audio, Gómez sostiene que el área de emergencia estaría influenciada por ese sector y utiliza expresiones críticas hacia sus integrantes. Además, plantea que existiría un protocolo de ASSE que impediría a los equipos de emergencia salir del área, lo que contrasta con lo señalado por Danza.

Consultada posteriormente, la jerarca reafirmó su postura y aseguró que el hospital está siendo objeto de ataques, sugiriendo que parte de las críticas provienen de actores con intereses políticos.

Relato de los padres: advertencias previas y falta de respuesta

Según informó TodoArtigas, la situación se originó horas antes del parto, cuando la pareja acudió al hospital debido a fuertes contracciones. De acuerdo al testimonio del padre, tras una evaluación médica se les indicó regresar a su domicilio porque “no era el momento del parto”.

Poco más de dos horas después, la situación cambió drásticamente. La mujer volvió al centro asistencial, pero el nacimiento se produjo en el exterior, frente a la emergencia. “No nació en el auto… nació en la calle”, relató el padre, en declaraciones recogidas por el mismo medio.

El testimonio agrega un elemento especialmente sensible: la bebé habría permanecido algunos minutos sobre el pavimento antes de recibir asistencia.

Demoras por protocolo: el punto más cuestionado

Uno de los aspectos centrales que introduce TodoArtigas es la posible incidencia de protocolos internos en la demora de la atención. Según el padre, el personal médico habría tardado en salir debido a normas que regulan la asistencia fuera del edificio.

Este punto entra en tensión directa con lo señalado por Danza en ArtigasNoticias, quien afirmó que los equipos pueden actuar fuera del centro asistencial dentro de un radio determinado.

Finalmente, médicos y una partera salieron al exterior para asistir el parto, incluso realizando el corte del cordón umbilical fuera del hospital antes de trasladar a madre e hija.

Primera asistencia de un particular y denuncia en evaluación

Otro dato relevante es que la primera intervención no fue realizada por personal de salud, sino por un particular que se encontraba en el lugar y ayudó a la recién nacida a reaccionar. (Todo Artigas)

El padre también denunció situaciones de presunta discriminación durante el proceso de atención y aseguró que no recibió explicaciones ni disculpas por lo ocurrido. Además, adelantó que evalúa iniciar acciones formales tanto a nivel administrativo como judicial.

Versiones contrapuestas y una investigación clave

El caso presenta, hasta el momento, versiones claramente contrapuestas. Por un lado, la de las autoridades sanitarias, que —como informó ArtigasNoticias— llaman a la cautela y sostienen que la actuación debe ser analizada en profundidad. Por otro, la de los padres, reforzada por el informe de TodoArtigas, que apunta a fallas en la evaluación inicial, demoras en la respuesta y posibles limitaciones por protocolo.

Mientras tanto, la bebé —Ana Clara— se encuentra en buen estado de salud junto a su madre, aunque el episodio ya se convirtió en un caso emblemático que pone bajo la lupa el funcionamiento del sistema de emergencias.

Tal como se ha señalado desde ArtigasNoticias, el resultado de la investigación será determinante para establecer responsabilidades y definir si existieron errores en la atención que deban ser corregidos..

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